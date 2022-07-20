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Родри: «Удивился, что не попал в сборную сезона АПЛ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал свое непопадание в символическую сборную прошлого сезона АПЛ. Он принял этот факт.

«Честно говоря, я не особо обращаю внимание на индивидуальные награды... Меня это удивило, но я принял это. Это часть игры, часть спорта, и дальше я просто хочу сделать то же самое, что и в прошлом году, потому что это было невероятно», – сказал испанец.

  • Испанец выступает за «Сити» с лета 2019 года.
  • Он провел 151 матч, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.
  • Родри ранее продлил контракт.

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Источник: твиттер City Xtra

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20.07.2022 23:16
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