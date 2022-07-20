Родри: «Удивился, что не попал в сборную сезона АПЛ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал свое непопадание в символическую сборную прошлого сезона АПЛ. Он принял этот факт.

«Честно говоря, я не особо обращаю внимание на индивидуальные награды... Меня это удивило, но я принял это. Это часть игры, часть спорта, и дальше я просто хочу сделать то же самое, что и в прошлом году, потому что это было невероятно», – сказал испанец.