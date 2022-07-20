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Дзюба сходил в цирк Никулина в Москве

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба посетил Московский цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре.

«Побывал в Цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре, посетил представление, посвященное 100-летию легендарного Юрия Владимировича!

Ходили всей семьей: с детьми, бабушками и дедушками, был безумно впечатлен, очень понравилось, видно, что вложили всю душу в создание этой программы.

Отдельное спасибо цирку, организаторам за то, что показали нам потом святая святых – кабинет Юрия Владимировича Никулина, в котором по сей день сохранили все в первозданном виде, а также закулисье цирка, было очень неожиданно и приятно!

Получил огромное удовольствие, всем советую – сходите обязательно, потому что это шедевр, и нужно помнить людей, которые по сей день доставляют нам искреннюю радость и удовольствие!» – написал Дзюба в соцсети.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

Фото: соцсеть Артема Дзюбы

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии20
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    Рейтинг: +900

    Чехов на Садовой 28 минут назад

    Пытался ковёрным клоуном пристроиться. Но по результатам собеседования даже в униформисты не взяли. Прямая дорога сторожем в Казанский цирк! А может и билетёром пристроится.

    0
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    Рейтинг: +4445

    PAREVG. 29 минут назад

    Там что, своих клоунов не хватает???

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +32352

    VVM1964 > PAREVG. 11 минут назад

    Клоуна потянуло к своим ), впрочем не будем обижать клоунов сравнением с Рукаку )))

    0
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    Рейтинг: +4246

    Snek 36 минут назад

    А он хорошо какает и кушает?

    0
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    Рейтинг: +3747

    Enter2006 38 минут назад

    Там бы ты и остался... Но до Никулина никогда бы не дотянул.

    1
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    Рейтинг: +527

    шахта Заполярная 45 минут назад

    Вот это конечно главная новость куда дюба сходила. Жду продолжения, может напишите как он в сартир сходил или в ванну с телефоном.

    3
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    Рейтинг: +219

    Лицом_на_клаве 1 час назад

    Надо было заглянуть в главный цирк страны, в Тарасовку. Вот где собрались комики.

    2
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    Рейтинг: +32352

    VVM1964 > Лицом_на_клаве 10 минут назад

    Лучше пусть домой - в Зенит к гомикам )))

    0
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    Рейтинг: +3458

    Axe111 1 час назад

    ООО новости подвезли

    0
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    Рейтинг: +6670

    Semenycch 1 час назад

    Артем, нужно еще поиграть! Не все рекорды еще побиты!

    1
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    Рейтинг: +14859

    NewLife 1 час назад

    Почему не в костюме дедпула ?

    5
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    Рейтинг: +7186

    nik55 1 час назад

    будет теперь клетки зверей убирать

    1
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