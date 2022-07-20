Дзюба сходил в цирк Никулина в Москве

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба посетил Московский цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре.

«Побывал в Цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре, посетил представление, посвященное 100-летию легендарного Юрия Владимировича!

Ходили всей семьей: с детьми, бабушками и дедушками, был безумно впечатлен, очень понравилось, видно, что вложили всю душу в создание этой программы.

Отдельное спасибо цирку, организаторам за то, что показали нам потом святая святых – кабинет Юрия Владимировича Никулина, в котором по сей день сохранили все в первозданном виде, а также закулисье цирка, было очень неожиданно и приятно!

Получил огромное удовольствие, всем советую – сходите обязательно, потому что это шедевр, и нужно помнить людей, которые по сей день доставляют нам искреннюю радость и удовольствие!» – написал Дзюба в соцсети.

Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

Фото: соцсеть Артема Дзюбы