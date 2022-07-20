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Дзюба сходил в цирк Никулина в Москве

20 июля 2022, 12:48
25

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба посетил Московский цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре.

«Побывал в Цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре, посетил представление, посвященное 100-летию легендарного Юрия Владимировича!

Ходили всей семьей: с детьми, бабушками и дедушками, был безумно впечатлен, очень понравилось, видно, что вложили всю душу в создание этой программы.

Отдельное спасибо цирку, организаторам за то, что показали нам потом святая святых – кабинет Юрия Владимировича Никулина, в котором по сей день сохранили все в первозданном виде, а также закулисье цирка, было очень неожиданно и приятно!

Получил огромное удовольствие, всем советую – сходите обязательно, потому что это шедевр, и нужно помнить людей, которые по сей день доставляют нам искреннюю радость и удовольствие!» – написал Дзюба в соцсети.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

Фото: соцсеть Артема Дзюбы

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (25)
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партизан84
1658310988
самая важная футбольная новость за месяц: злой клоун посетил замечательный цирк...
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житель СПб
1658311321
Ну и молодец! А то я уже подумал, что туда собрался наниматься...
Ответить
серега кашин
1658311438
решил клоуном поработать
Ответить
Plyash
1658311676
Не увлекался бы дрочкой,семеро было бы...
Ответить
"supermax"
1658312427
на собеседование
Ответить
nik55
1658312883
будет теперь клетки зверей убирать
Ответить
NewLife
1658312892
Почему не в костюме дедпула ?
Ответить
шахта Заполярная
1658316097
Вот это конечно главная новость куда дюба сходила. Жду продолжения, может напишите как он в сартир сходил или в ванну с телефоном.
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Enter2006
1658316546
Там бы ты и остался... Но до Никулина никогда бы не дотянул.
Ответить
Bozigit
1658319907
так скажем сходил на тренеровку
Ответить
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