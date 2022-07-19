Тен Хаг блокирует уход Роналду. Он ждет новой встречи с португальцем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет сохранить в составе нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает Football365 со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, голландский специалист собирается провести новую встречу с 37-летним футболистом и его агентом Жорже Мендешем.

Тен Хаг не намерен одобрять продажу португальца до личного общения с ним по поводу будущего.