Тен Хаг блокирует уход Роналду. Он ждет новой встречи с португальцем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет сохранить в составе нападающего Криштиану Роналду.
Как сообщает Football365 со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, голландский специалист собирается провести новую встречу с 37-летним футболистом и его агентом Жорже Мендешем.
Тен Хаг не намерен одобрять продажу португальца до личного общения с ним по поводу будущего.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
Источник: Football365