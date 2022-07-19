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Тен Хаг блокирует уход Роналду. Он ждет новой встречи с португальцем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет сохранить в составе нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает Football365 со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, голландский специалист собирается провести новую встречу с 37-летним футболистом и его агентом Жорже Мендешем.

Тен Хаг не намерен одобрять продажу португальца до личного общения с ним по поводу будущего.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
  • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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Источник: Football365

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