Роналду сделал инъекции ботокса в свой пенис (Marca)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибегнул к косметической операции в интимном месте.

Как утверждает Marca, 37-летний футболист сделал инъекции ботокса в свой пенис.

Такие уколы увеличивают толщину полового органа на один-три сантиметра, а эффект от них может длиться до двух лет. Подобную практику используют многие порноактеры.