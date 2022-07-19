Роналду сделал инъекции ботокса в свой пенис (Marca)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибегнул к косметической операции в интимном месте.
Как утверждает Marca, 37-летний футболист сделал инъекции ботокса в свой пенис.
Такие уколы увеличивают толщину полового органа на один-три сантиметра, а эффект от них может длиться до двух лет. Подобную практику используют многие порноактеры.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Португалец не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
- Официальная причина отсутствия форварда – личные обстоятельства.
Источник: Marca