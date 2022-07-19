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Роналду сделал инъекции ботокса в свой пенис (Marca)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибегнул к косметической операции в интимном месте.

Как утверждает Marca, 37-летний футболист сделал инъекции ботокса в свой пенис.

Такие уколы увеличивают толщину полового органа на один-три сантиметра, а эффект от них может длиться до двух лет. Подобную практику используют многие порноактеры.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Португалец не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
  • Официальная причина отсутствия форварда – личные обстоятельства.

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Источник: Marca

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Сегодня, 14:21
Комментарии15
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    Рейтинг: +4841

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Как раз повертит на нем Marca за такое вмешательство в частную жизнь. Так что все репортеры этой газеты еще анус отбелят.

    6
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    Рейтинг: +10461

    "supermax" > Красногорск_Фан 1 час назад

    "бомбардир" обязательно нам об этом сообщит....тем более что про отбеливание анусов тут еще не было

    2
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  • ...
    Рейтинг: +1672

    fakeid 1 час назад

    да, вот в 37 лет это жизненно необходимо, когда семья, жена, куча детей. и даже если бы это было правдой - его финансы позволяют сделать частно, анонимно. а чуть что всплывёт - засудит так, что от клиники ничего не останется. а так да, верим в эту новость.

    2
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    Рейтинг: +3725

    Enter2006 1 час назад

    Шланг не стоит? - Ботокс победит! ))

    0
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    Рейтинг: +6792

    Из Твери Леха 1 час назад

    Спасибо за футбольные новости, Бомбардир!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +7779

    vladik12 1 час назад

    "Подобную практику используют многие порноактеры".

    Кажется, понятно, где попробует себя Криштиану, когда бутсы будут уже на гвозде.

    0
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    Рейтинг: +89

    lisal 1 час назад

    Это про футбол? Или скоро премию будут давать у кого пипка больше (золотая пипка года) по версии журнала плейбой?

    0
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    Рейтинг: +7779

    vladik12 > lisal 1 час назад

    Дзюбиньо заявился на премию еще в 2020.

    1
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    Рейтинг: +523

    Октавиус > lisal 1 час назад

    А Роналду это не футболист?

    0
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    Рейтинг: +14466

    Fusballer > lisal 1 час назад

    Золотой мяч уже давно не за футбольные достижения дают. Возможно за что-то подобное.

    0
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    Рейтинг: +804

    Untitled-1 1 час назад

    Пожалуй, хватит на сегодня футбола...

    2
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    Рейтинг: +7779

    vladik12 2 часа назад

    Чтобы соперникам в новом сезоне было еще больнее.

    0
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    Рейтинг: +449

    кaстрюлька 2 часа назад

    Из мелкашки решил гаубицу сделать ? )) Этого мало, тут ещё и в мозг инъекция нужна

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    Рейтинг: +4146

    Беспонтий 2 часа назад

    грядёт пляжный футбол

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