Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

Мостовой: «Посмотрел первый тур РПЛ и не понимаю, как Дзюба не нужен ни одному клубу»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой удивлен невостребованностью экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в чемпионате России.

«Я вчера посмотрел первый тур и не понимаю, как Артeм не нужен ни одной команде. Не знаю, в чeм причина. Вряд ли он запрашивает там что-то невероятное.

Думаю, вряд ли он находится в Азербайджане. Хороший ли шаг для его карьеры? Что тут карьера? В 34 года ты думаешь, как комфортно закончить. Если в России никто не предлагает, то в Азербайджане года два спокойно поиграет», – сказал Мостовой.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

Новости по теме
Мусаев прокомментировал возможный переход Дзюбы в азербайджанский клуб
В окружении Дзюбы прокомментировали информацию о переговорах с клубами из Азербайджана 5
В «Карабахе» прокомментировали новость о переговорах с Дзюбой
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:29
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +14462

    Fusballer 1 час назад

    Дзюбе надо в мадридский Реал, в противовес Левандовскому в Барсе. Отличное противостояние выйдет двух супер-форвардов.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +465

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    И азерам бревно не нужно!!!

    Мож газпром в фарм сочи пристроит хоть на лавку))))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11