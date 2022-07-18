Мостовой: «Посмотрел первый тур РПЛ и не понимаю, как Дзюба не нужен ни одному клубу»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой удивлен невостребованностью экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в чемпионате России.

«Я вчера посмотрел первый тур и не понимаю, как Артeм не нужен ни одной команде. Не знаю, в чeм причина. Вряд ли он запрашивает там что-то невероятное.

Думаю, вряд ли он находится в Азербайджане. Хороший ли шаг для его карьеры? Что тут карьера? В 34 года ты думаешь, как комфортно закончить. Если в России никто не предлагает, то в Азербайджане года два спокойно поиграет», – сказал Мостовой.