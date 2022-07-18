В «Рубине» прокомментировали новость о переговорах Дзюбы с клубом из Азербайджана

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию о переговорах нападающего Артема Дзюбы с клубом из Азербайджана.

«Тренируется ли Дзюба сейчас с «Рубином»? По Артeму ничего не могу сказать. Он свободная птица: может вылететь в Баку и даже в Лос-Анджелес. Мне кажется, я не тот человек, которого нужно об этом спрашивать.

Дзюба с нами поддерживает форму и рассматривает разные варианты. Куда он вылетел, его личное дело. Думаю, некорректно с моей стороны комментировать, куда он полетел. Даже если бы я знал», — сказал Яровинский.