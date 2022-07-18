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В «Рубине» прокомментировали новость о переговорах Дзюбы с клубом из Азербайджана

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию о переговорах нападающего Артема Дзюбы с клубом из Азербайджана.

«Тренируется ли Дзюба сейчас с «Рубином»? По Артeму ничего не могу сказать. Он свободная птица: может вылететь в Баку и даже в Лос-Анджелес. Мне кажется, я не тот человек, которого нужно об этом спрашивать.

Дзюба с нами поддерживает форму и рассматривает разные варианты. Куда он вылетел, его личное дело. Думаю, некорректно с моей стороны комментировать, куда он полетел. Даже если бы я знал», — сказал Яровинский.

  • Дзюба – свободный агент.
  • Артем поддерживает форму в «Рубине».
  • Он провел в «Зените» 7 сезонов.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +2939

    FRZZ 1 час назад

    Может человек поехал в Баку загорать на пляжах Каспийского моря...

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    Рейтинг: +4102

    Беспонтий 1 час назад

    артём сергеичу пора сменить амбиции
    на пероральную покорность
    и возвращаться(пусть 1 и +1) на берега невы
    не порно
    но задорно

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    Рейтинг: +150

    гууд 1 час назад

    Такому то футболеру надо в млс, просить мильонов так 100 или может на детские утренники в костюме в своём любимом выступать.

    0
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    Рейтинг: +445

    кaстрюлька 2 часа назад

    В Улан-Батор пусть пи..дует

    0
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    Рейтинг: +3711

    Enter2006 2 часа назад

    В Лос-Анджелес? Ну там же шоу-бизнес, пусть берёт свой костюм дэдпула и срочно туда ))

    0
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