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35-летняя Шарапова стала мамой

Бывшая теннисистка Мария Шарапова родила первенца. 35-летняя уроженка Нягани назвала сына Теодор, о чем сообщила в соцсети.

Отец ребенка – британский миллионер Александр Гилкс.

  • Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Будучи профессиональной теннисисткой (2001-2020 гг.), россиянка выиграла 5 турниров Большого шлема, была 1-й ракеткой мира.
  • В составе сборной России в 2008 году Шарапова выиграла Кубок Федерации (главный турнир в теннисе для женских сборных).
  • Теннисистка – Заслуженный мастер спорта России, а также награждена медалями «За заслуги перед Отечеством».
  • В 2016 году Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за употребление запрещенного вещества – мельдония.
  • Сейчас Шарапова проживает в США.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 20:11
Комментарии11
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    Рейтинг: +1497

    fakeid 39 секунд назад

    первое, что сказал теодор после своего рождения: стыдно за спартак!
    вот почему новость на футбольном сайте)

    0
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    Рейтинг: +7223

    BarStep 3 минуты назад

    Мои поздравления!

    0
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    Рейтинг: +1526

    Benifacto 14 минут назад

    видел её интервью как то раз, она говорила на русском, но вот акцент был как у типичной амереканки... то есть ей побоку давно на все русское...она его не использует .И говорит на родном языке с акцентом....так что хз причём тут она и футбол...да и Россия....она давно себя с нами не индифицирует ....Теодор не даст соврать....еще и та муть про мильдоний и её первые признания....так се.....ведь она этим признанием подставила кучу спортсменов!!! ну это на её совести....

    0
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    Рейтинг: +99

    Miru mir > Benifacto 12 минут назад

    то есть ей побоку давно на все русское-------Зато когда она побеждала в России из каждого утюга кричали о победе русской теннисистки Шараповой )))

    0
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    Рейтинг: +3551

    Иван Петров 1986 26 минут назад

    А при чем тут футбол? Интересно еще узнать как проходила беременность.

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    Рейтинг: +7755

    vladik12 > Иван Петров 1986 18 минут назад

    Благополучно, как видим. И хорошо!

    0
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    Рейтинг: +99

    Miru mir > Иван Петров 1986 16 минут назад

    Нормально прходила беременность. А так то будущий фуболист родился, для тех кто вопрошает --А при чем тут футбол? )))

    1
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    Рейтинг: +291

    Fireman-100 36 минут назад

    Самое важное на футбольном сайте, да ещё папа британский миллионер Александр Гилкс. Уроды!!!

    2
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    Рейтинг: +7755

    vladik12 > Fireman-100 32 минуты назад

    Кто, епт?

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    Рейтинг: +99

    Miru mir > vladik12 9 минут назад

    Fireman-100 хотел чтобы папа был не британский миллионер, а российский дворник. )))

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    Рейтинг: +1147

    alefreddy 44 минуты назад

    всего самого наилучшего Марии

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