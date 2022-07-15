35-летняя Шарапова стала мамой

Бывшая теннисистка Мария Шарапова родила первенца. 35-летняя уроженка Нягани назвала сына Теодор, о чем сообщила в соцсети.
Отец ребенка – британский миллионер Александр Гилкс.
- Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Будучи профессиональной теннисисткой (2001-2020 гг.), россиянка выиграла 5 турниров Большого шлема, была 1-й ракеткой мира.
- В составе сборной России в 2008 году Шарапова выиграла Кубок Федерации (главный турнир в теннисе для женских сборных).
- Теннисистка – Заслуженный мастер спорта России, а также награждена медалями «За заслуги перед Отечеством».
- В 2016 году Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за употребление запрещенного вещества – мельдония.
- Сейчас Шарапова проживает в США.
Источник: Бомбардир.ру