Где смотреть «Локомотив» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 17 июля

«Локомотив» и «Пари НН» сыграют в матче 1-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 17 июля.
- Встреча пройдет в Москве на «РЖД Арене».
- Начало – в 17:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Пари НН
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 17:30 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Локомотив – Пари НН
- Победа «Локомотива» – 1.75
- Ничья – 3.80
- Победа «Пари НН» – 4.90
Источник: Бомбардир.ру