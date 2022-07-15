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  • Кавазавшвили: «Дзюбу нельзя считать великим. Он любит деньги, а не футбол»

Кавазавшвили: «Дзюбу нельзя считать великим. Он любит деньги, а не футбол»

15 июля 2022, 10:29
6

Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который по-прежнему остается без клуба после ухода из «Зенита».

«Сегодня стартует новый сезон РПЛ, а один из лучших нападающих лиги до сих пор без клуба. Пусть Дзюбе уже и 33 года, но он по-прежнему неплохой футболист. А без клуба сидит, потому что помешан на деньгах.

Артем пытается выбить как можно больше денег у своего будущего работодателя. Видимо ценник он на себя повесил огромный, если до сих пор никто не решился удовлетворить его запросы.

Дзюба любит деньги, а не футбол, поэтому его нельзя считать великим футболистом», — сказал Кавазашвили.

  • Дзюба – свободный агент.
  • Он поддерживает форму в «Рубине».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (6)
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Naraz
1657870988
90% в РПЛ любят деньги
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Enter2006
1657872007
Чем больше будет оставаться без клуба - тем хуже. Пора снимать корону и соглашаться на более скромные деньги чем рассчитывает.
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JTherry
1657872334
Роналду и Месси тоже любят деньги и что, они из-за этого менее великие футболисты..?) да и мало сейчас людей, которые верят в коммунистические принципы, как Кавазашвили...
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Беспонтий
1657874914
артём сергеевич не любит деньги поелику они у него есть но у него есть и другое совершенно непонятное для нынешних футбольных "талантов" чувство чувство что "если я так плох,то кто же лучше,докажите"
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житель СПб
1657876473
Думаю, в этом он прав. Это еще больший недостаток, чем склонность к публичным видео...
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mihail200606
1657878949
В России нет великих игроков...в СССР были,а у нас нет...
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