Кавазавшвили: «Дзюбу нельзя считать великим. Он любит деньги, а не футбол»

Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который по-прежнему остается без клуба после ухода из «Зенита».

«Сегодня стартует новый сезон РПЛ, а один из лучших нападающих лиги до сих пор без клуба. Пусть Дзюбе уже и 33 года, но он по-прежнему неплохой футболист. А без клуба сидит, потому что помешан на деньгах.

Артем пытается выбить как можно больше денег у своего будущего работодателя. Видимо ценник он на себя повесил огромный, если до сих пор никто не решился удовлетворить его запросы.

Дзюба любит деньги, а не футбол, поэтому его нельзя считать великим футболистом», — сказал Кавазашвили.