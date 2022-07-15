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Кавазавшвили: «Дзюбу нельзя считать великим. Он любит деньги, а не футбол»

Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который по-прежнему остается без клуба после ухода из «Зенита».

«Сегодня стартует новый сезон РПЛ, а один из лучших нападающих лиги до сих пор без клуба. Пусть Дзюбе уже и 33 года, но он по-прежнему неплохой футболист. А без клуба сидит, потому что помешан на деньгах.

Артем пытается выбить как можно больше денег у своего будущего работодателя. Видимо ценник он на себя повесил огромный, если до сих пор никто не решился удовлетворить его запросы.

Дзюба любит деньги, а не футбол, поэтому его нельзя считать великим футболистом», — сказал Кавазашвили.

  • Дзюба – свободный агент.
  • Он поддерживает форму в «Рубине».

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +16434

    житель СПб 35 минут назад

    Думаю, в этом он прав. Это еще больший недостаток, чем склонность к публичным видео...

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    Рейтинг: +159

    Лицом_на_клаве 36 минут назад

    Он как профессионал, как любой человек ищет работу более высокооплачиваемую.

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    Рейтинг: +4002

    Беспонтий 1 час назад

    артём сергеевич не любит деньги
    поелику они у него есть
    но у него есть и другое совершенно непонятное для нынешних футбольных "талантов" чувство

    чувство что "если я так плох,то кто же лучше,докажите"

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    Рейтинг: +23721

    JTherry 1 час назад

    Роналду и Месси тоже любят деньги и что, они из-за этого менее великие футболисты..?) да и мало сейчас людей, которые верят в коммунистические принципы, как Кавазашвили...

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    Рейтинг: +3646

    Enter2006 1 час назад

    Чем больше будет оставаться без клуба - тем хуже. Пора снимать корону и соглашаться на более скромные деньги чем рассчитывает.

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    Рейтинг: +20

    Naraz 2 часа назад

    90% в РПЛ любят деньги

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