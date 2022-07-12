«Не нужно было опускаться так низко». Кавазашвили – о Дзюбе в «Рубине»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об участии экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в тренировочном сборе «Рубина».

«Дзюба выбрал место, где тепло и будут много платить. Видимо, то, что «Рубин» выступает в Первой лиге, для него не играет никакой роли.

Главная задача в его возрасте – найти ту команду, где больше заплатят. Он всe правильно делает.

Как мне кажется, в Первой лиге Дзюбе попросту не дадут играть – там очень жeсткие команды, где будут всe отбивать. С одной стороны, платить будут много, с другой – могут искалечить. Там нет такого надзора над судьями, как в РПЛ.

Артeму будет очень сложно. Зря Дзюба приехал в «Рубин». Ему не нужно было опускаться так низко», – сказал Кавазашвили.