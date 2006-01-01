«Не нужно было опускаться так низко». Кавазашвили – о Дзюбе в «Рубине»

Спартак с таким положением дел может тоже опуститься так же низко..))
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об участии экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в тренировочном сборе «Рубина».
«Дзюба выбрал место, где тепло и будут много платить. Видимо, то, что «Рубин» выступает в Первой лиге, для него не играет никакой роли.
Главная задача в его возрасте – найти ту команду, где больше заплатят. Он всe правильно делает.
Как мне кажется, в Первой лиге Дзюбе попросту не дадут играть – там очень жeсткие команды, где будут всe отбивать. С одной стороны, платить будут много, с другой – могут искалечить. Там нет такого надзора над судьями, как в РПЛ.
Артeму будет очень сложно. Зря Дзюба приехал в «Рубин». Ему не нужно было опускаться так низко», – сказал Кавазашвили.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.