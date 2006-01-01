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«Не нужно было опускаться так низко». Кавазашвили – о Дзюбе в «Рубине»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об участии экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в тренировочном сборе «Рубина».

«Дзюба выбрал место, где тепло и будут много платить. Видимо, то, что «Рубин» выступает в Первой лиге, для него не играет никакой роли.

Главная задача в его возрасте – найти ту команду, где больше заплатят. Он всe правильно делает.

Как мне кажется, в Первой лиге Дзюбе попросту не дадут играть – там очень жeсткие команды, где будут всe отбивать. С одной стороны, платить будут много, с другой – могут искалечить. Там нет такого надзора над судьями, как в РПЛ.

Артeму будет очень сложно. Зря Дзюба приехал в «Рубин». Ему не нужно было опускаться так низко», – сказал Кавазашвили.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +7434

    mihail200606 29 минут назад

    Спартак с таким положением дел может тоже опуститься так же низко..))

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    Рейтинг: +25126

    vladimir-7 2 часа назад

    Дзюба всё правильно делает, он отлично впишется в команду, у него хорошее
    взаимопонимание с тренером Слуцким, через год Рубин с ними будет в РПЛ,
    в команду потянутся хорошие игроки и в РПЛ обновленный Рубин наведет такого
    шороха, что никому не снилось. Так или иначе, желаю Артему удачи!!!

    0
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    Рейтинг: +3541

    Иван Петров 1986 3 часа назад

    Он опустился очень низко еще тогда, когда шаловливыми ручонками работал и это все в сеть накладывал. Только в бомжатнике такое возможно.

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    Рейтинг: +3600

    Enter2006 3 часа назад

    Ему не нужно было опускаться так низко намного раньше, ещё когда был в Зените...

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    Рейтинг: +14318

    Fusballer 3 часа назад

    Не низко, а самое то. Может Дзюба хочет побить рекорд Сергеева.

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