Фигурист Плющенко собирается сыграть в Медиалиге

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о планах принять участие в следующем розыгрыше Медийной футбольной лиги.

«Я до сих пор в стадии переговоров с командой из футбольной Медиалиги. Если мы договоримся, то поеду на сбор. Хочу пройти подготовку с командой, ощутить процесс.

Сегодня у меня первая футбольная тренировка. Хочу начать соревноваться.

В августе пройдeт футбольный турнир среди блогерских команд – я хотел бы принять в нeм участие. Я уже начал готовиться! Сбросил 2,5 килограмма. Пашу! Постараюсь не подвести команду, если всe наладится», – сказал Плющенко.