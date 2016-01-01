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Тен Хаг высказался о будущем Роналду в «МЮ»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что английский клуб не собирается продавать нападающего Криштиану Роналду.

«Его нет с нами из-за личных проблем. Мы рассчитываем на Роналду в новом сезоне. С нетерпением жду возможности поработать с ним.

Роналду не говорил мне о том, что хочет уйти. Я видел такие новости, но, как я уже сказал, Криштиану не продается. Он входит в наши планы, мы хотим добиться успеха вместе.

Я говорил с ним до того, как поднялся этот вопрос. У нас был хороший разговор», – сказал тен Хаг.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Контракт форварда с клубом истекает следующим летом.
  • Он не поехал на сбор команды в Таиланде.

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Источник: Manchester Evening News

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