Тен Хаг высказался о будущем Роналду в «МЮ»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что английский клуб не собирается продавать нападающего Криштиану Роналду.

«Его нет с нами из-за личных проблем. Мы рассчитываем на Роналду в новом сезоне. С нетерпением жду возможности поработать с ним.

Роналду не говорил мне о том, что хочет уйти. Я видел такие новости, но, как я уже сказал, Криштиану не продается. Он входит в наши планы, мы хотим добиться успеха вместе.

Я говорил с ним до того, как поднялся этот вопрос. У нас был хороший разговор», – сказал тен Хаг.