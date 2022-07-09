«Прекрасное шоу международного уровня». Канделаки – о Суперкубке России

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила уровень организации матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Смотрю сейчас финал Суперкубка — выступают Би-2, Александр Розенбаум — и вижу прекрасное шоу международного уровня.

Вы знаете, я так счастлива! В этом году мы — наш, российский продакшн «Матч ТВ» — должны были производить и показывать первый финал Лиги чемпионов, проходящий в России.

Не сложилось. Но то, что мы делаем сейчас — силами 47 камер, четырeх комментаторов и всем нашим дружным коллективом — говорит всем, кто смотрит «Матч ТВ», что мы делаем топовое мировое телевидение.

И это у нас никто не отнимет», – написала Канделаки.