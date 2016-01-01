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«Прекрасное шоу международного уровня». Канделаки – о Суперкубке России

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила уровень организации матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Смотрю сейчас финал Суперкубка — выступают Би-2, Александр Розенбаум — и вижу прекрасное шоу международного уровня.

Вы знаете, я так счастлива! В этом году мы — наш, российский продакшн «Матч ТВ» — должны были производить и показывать первый финал Лиги чемпионов, проходящий в России.

Не сложилось. Но то, что мы делаем сейчас — силами 47 камер, четырeх комментаторов и всем нашим дружным коллективом — говорит всем, кто смотрит «Матч ТВ», что мы делаем топовое мировое телевидение.

И это у нас никто не отнимет», – написала Канделаки.

  • Перед матчем выступали МакSим и группа «Танцы минус».
  • «Спартак» уступил «Зениту» в матче за Суперкубок России (0:4).
  • Турнир из одного матча проводится с 2003 года.

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Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10347

    "supermax" 35 минут назад

    Себя не похвалишь...

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