Агент Сафонов: «Не удивлюсь, если Дзюба завершит карьеру»

отталкиваясь от последних двух абзацев, могу выдвинуть свою версию. оренбургу он точно не нужен, они будут равномерно распределять бюджет, и за пару лямов его зарплаты лучше 5 игроков возьмут. а вот факел может рискнуть, чтобы резко набить посещаемость. но это всё из области мифологии.
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о том, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба до сих пор не нашел себе новый клуб.
– Чем трансферная история Дзюбы завершится?
– Не удивлюсь, если он завершит карьеру. Драки от всех клубов за него нет. Знаешь, обычно, когда есть свободный агент, за него все бьются. А здесь игрок свободный, но даже не представляю, где он окажется.
Самый лучший вариант для него, наверное, «Сочи». Они отдали Кассьеру, он мог бы там играть, плюс Сочи – хорошее место для семьи.
Но не знаю, захочет ли он сам. У него есть возможность выбора, он заработал за карьеру. Думаю, если бы он куда-то рвался, его переход давно бы объявили.
– Агент Оздоева, говоря о своем клиенте, также упомянул Дзюбу – и удивился, что у него нет предложений в РПЛ. Вы удивлены?
– Не удивлен. Он своеобразный товарищ. Плюс у него пожелания по зарплате – потолочные. Это у нас коньяк с каждым годом всe лучше и лучше становится, а игрок – бывает идет на рынок, а бывает, что с рынка.
Дзюба – не молодеет и не коньяк. Но понятно, что нужно и себя уважать. Были примеры Бесчастных и других ребят: кто в Орле заканчивал, кто – где. Это тоже не совсем правильно, ниже своего уровня падать не стоит.
Так если порассуждать: ЦСКА он не нужен, «Спартаку» – тоже, «Локо» уже взял форварда, у «Динамо» есть молодые свои, плюс Смолов, в «Ростове» – Карпин, у них своеобразные отношения.
«Рубин» и Первая Лига? Не верю. Условный «Урал»? У Дзюбы зарплата как половина бюджета «Урала». Кроме «Сочи», не вижу вариантов в России.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.
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