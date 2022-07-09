Агент Сафонов: «Не удивлюсь, если Дзюба завершит карьеру»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о том, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба до сих пор не нашел себе новый клуб.

– Чем трансферная история Дзюбы завершится?

– Не удивлюсь, если он завершит карьеру. Драки от всех клубов за него нет. Знаешь, обычно, когда есть свободный агент, за него все бьются. А здесь игрок свободный, но даже не представляю, где он окажется.

Самый лучший вариант для него, наверное, «Сочи». Они отдали Кассьеру, он мог бы там играть, плюс Сочи – хорошее место для семьи.

Но не знаю, захочет ли он сам. У него есть возможность выбора, он заработал за карьеру. Думаю, если бы он куда-то рвался, его переход давно бы объявили.

– Агент Оздоева, говоря о своем клиенте, также упомянул Дзюбу – и удивился, что у него нет предложений в РПЛ. Вы удивлены?

– Не удивлен. Он своеобразный товарищ. Плюс у него пожелания по зарплате – потолочные. Это у нас коньяк с каждым годом всe лучше и лучше становится, а игрок – бывает идет на рынок, а бывает, что с рынка.

Дзюба – не молодеет и не коньяк. Но понятно, что нужно и себя уважать. Были примеры Бесчастных и других ребят: кто в Орле заканчивал, кто – где. Это тоже не совсем правильно, ниже своего уровня падать не стоит.

Так если порассуждать: ЦСКА он не нужен, «Спартаку» – тоже, «Локо» уже взял форварда, у «Динамо» есть молодые свои, плюс Смолов, в «Ростове» – Карпин, у них своеобразные отношения.

«Рубин» и Первая Лига? Не верю. Условный «Урал»? У Дзюбы зарплата как половина бюджета «Урала». Кроме «Сочи», не вижу вариантов в России.