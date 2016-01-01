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Агент Сафонов: «Не удивлюсь, если Дзюба завершит карьеру»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о том, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба до сих пор не нашел себе новый клуб.

– Чем трансферная история Дзюбы завершится?

– Не удивлюсь, если он завершит карьеру. Драки от всех клубов за него нет. Знаешь, обычно, когда есть свободный агент, за него все бьются. А здесь игрок свободный, но даже не представляю, где он окажется.

Самый лучший вариант для него, наверное, «Сочи». Они отдали Кассьеру, он мог бы там играть, плюс Сочи – хорошее место для семьи.

Но не знаю, захочет ли он сам. У него есть возможность выбора, он заработал за карьеру. Думаю, если бы он куда-то рвался, его переход давно бы объявили.

– Агент Оздоева, говоря о своем клиенте, также упомянул Дзюбу – и удивился, что у него нет предложений в РПЛ. Вы удивлены?

– Не удивлен. Он своеобразный товарищ. Плюс у него пожелания по зарплате – потолочные. Это у нас коньяк с каждым годом всe лучше и лучше становится, а игрок – бывает идет на рынок, а бывает, что с рынка.

Дзюба – не молодеет и не коньяк. Но понятно, что нужно и себя уважать. Были примеры Бесчастных и других ребят: кто в Орле заканчивал, кто – где. Это тоже не совсем правильно, ниже своего уровня падать не стоит.

Так если порассуждать: ЦСКА он не нужен, «Спартаку» – тоже, «Локо» уже взял форварда, у «Динамо» есть молодые свои, плюс Смолов, в «Ростове» – Карпин, у них своеобразные отношения.

«Рубин» и Первая Лига? Не верю. Условный «Урал»? У Дзюбы зарплата как половина бюджета «Урала». Кроме «Сочи», не вижу вариантов в России.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1330

    fakeid 1 час назад

    отталкиваясь от последних двух абзацев, могу выдвинуть свою версию. оренбургу он точно не нужен, они будут равномерно распределять бюджет, и за пару лямов его зарплаты лучше 5 игроков возьмут. а вот факел может рискнуть, чтобы резко набить посещаемость. но это всё из области мифологии.

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    Рейтинг: +791

    Rabinovi_ch 1 час назад

    Эх, Дзюба, как игрок то норм, как человек - говно.

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