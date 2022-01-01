Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
2 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?
3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

Ахметов прокомментировал свой переход в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о подписании контракта с южанами.

«Новый вызов. Счастлив оказаться в «Краснодаре»! Спасибо руководству и тренерскому штабу за предоставленную возможность выступать за этот топ-клуб.

Будем усердно работать и стремиться добиться поставленных целей! Спасибо всем за поздравления и теплые пожелания.

С огромным желанием жду возможности выйти на домашнюю арену и насладиться атмосферой прекрасного стадиона! Дальше-больше», – написал Ахметов в соцсетях.

  • 24-летний хавбек перешел в «Краснодар» из ЦСКА на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт на два года.
  • В составе предыдущей команды Ахметов за 4 сезона провел 104 матча, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

Новости по теме
Агент Ахметова назвал причину, по которой Ильзат перешел в «Краснодар» 4
«Краснодар» объявил о переходе Ахметова. Контракт – на два года 5
«Краснодар» возобновил переговоры с Ахметовым
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:23
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11