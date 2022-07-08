Ахметов прокомментировал свой переход в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о подписании контракта с южанами.

«Новый вызов. Счастлив оказаться в «Краснодаре»! Спасибо руководству и тренерскому штабу за предоставленную возможность выступать за этот топ-клуб.

Будем усердно работать и стремиться добиться поставленных целей! Спасибо всем за поздравления и теплые пожелания.

С огромным желанием жду возможности выйти на домашнюю арену и насладиться атмосферой прекрасного стадиона! Дальше-больше», – написал Ахметов в соцсетях.