Бердыев: «Если Федун еще раз позовет в «Спартак», то не откажусь»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев рассказал о несостоявшемся назначении в сборную России.

«После отставки Черчесова из сборной России были просто разговоры. Была одна встреча, я думал, что всe будет нормально и я буду тренером сборной России.

Конечно, я дал добро. Сборная любой страны – это вызов, причeм очень серьeзный. Что-то пошло не так не с моей стороны.

Единственное, где я жалею, – это «Спартак». Думаю, Федун ещe раз не позовeт, но если позовeт, то не откажусь», – сказал Бердыев.