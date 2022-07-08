Бердыев: «Если Федун еще раз позовет в «Спартак», то не откажусь»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев рассказал о несостоявшемся назначении в сборную России.
«После отставки Черчесова из сборной России были просто разговоры. Была одна встреча, я думал, что всe будет нормально и я буду тренером сборной России.
Конечно, я дал добро. Сборная любой страны – это вызов, причeм очень серьeзный. Что-то пошло не так не с моей стороны.
Единственное, где я жалею, – это «Спартак». Думаю, Федун ещe раз не позовeт, но если позовeт, то не откажусь», – сказал Бердыев.
- Ранее тренер заявил, что жалеет об отказе «Спартаку» в 2016 году.
- Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил Бердыеву.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»