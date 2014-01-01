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Бердыев: «Если Федун еще раз позовет в «Спартак», то не откажусь»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев рассказал о несостоявшемся назначении в сборную России.

«После отставки Черчесова из сборной России были просто разговоры. Была одна встреча, я думал, что всe будет нормально и я буду тренером сборной России.

Конечно, я дал добро. Сборная любой страны – это вызов, причeм очень серьeзный. Что-то пошло не так не с моей стороны.

Единственное, где я жалею, – это «Спартак». Думаю, Федун ещe раз не позовeт, но если позовeт, то не откажусь», – сказал Бердыев.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +8537

    R_a_i_n 7 минут назад

    По сути после отказа Бердыева вся его карьера пошла коту под хвост. Как говорится карма!

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    Рейтинг: +4695

    алдан2014 13 минут назад

    Теперь уже точно не позовёт

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    Рейтинг: +93

    Болотоход 15 минут назад

    Опять слухи газом понесло))))))))

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