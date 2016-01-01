Федун ответил Бердыеву, который жалеет, что не возглавил «Спартак»

Не че Леня еще приведет Бердыева!!!
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слова Курбана Бердыева об отказе возглавить московскую команду в 2016 году.
Тренер назвал свое решение неправильным и принес извинения бизнесмену.
«Бердыев сказал, что жалеет о своем решении? Все вопросы к Курбану Бекиевичу», – заявил Федун.
- После отказа Федун назвал тренера «мудаком».
- «Спартак» вместо Дмитрия Аленичева возглавил Массимо Каррера.
- Под руководством итальянца команда стала чемпионом в 2017 году.