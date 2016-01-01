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Федун ответил Бердыеву, который жалеет, что не возглавил «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слова Курбана Бердыева об отказе возглавить московскую команду в 2016 году.

Тренер назвал свое решение неправильным и принес извинения бизнесмену.

«Бердыев сказал, что жалеет о своем решении? Все вопросы к Курбану Бекиевичу», – заявил Федун.

  • После отказа Федун назвал тренера «мудаком».
  • «Спартак» вместо Дмитрия Аленичева возглавил Массимо Каррера.
  • Под руководством итальянца команда стала чемпионом в 2017 году.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +93

    Болотоход 28 минут назад

    Не че Леня еще приведет Бердыева!!!

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    Рейтинг: +25098

    vladimir-7 48 минут назад

    Как не поймут эти журналисты, что Аленичев создал команду-победительницу следующего чемпионата, а Каррера, да он вовремя прилип к этой готовой команде.
    Так было бы и с Бердыевым, но, только, на два года больше.

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    Рейтинг: +8537

    R_a_i_n > vladimir-7 38 минут назад

    Ой спорное заявление...

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    Рейтинг: +4694

    алдан2014 > vladimir-7 27 минут назад

    Аленичев собрал игроков,но сделал игроков командой готовой биться на поле до последней секунды именно Массимо Каррера. Спасибо ему за те эмоции

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    Рейтинг: +16485

    paracetamol 53 минуты назад

    Федун: нам твой автобус нахр не нужен!

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    Рейтинг: +14684

    NewLife > paracetamol 18 минут назад

    У них был конфликт, в котором Бердый был не прав.

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