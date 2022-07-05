«Популистская и дилетантская позиция». Слуцкий ответил критикам его медиаактивности

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил людям, которые его упрекают за участие в медиаактивностях клуба и излишнем количестве интервью.

«Мне смешно слушать, когда это говорят. Тем более ваши коллеги – журналисты. На самом деле, начиная с января я не дал ни одного интервью и не появлялся нигде в медийном пространстве абсолютно. Это как раз был такой период, когда уехали легионеры и начались все эти проблемы. Когда мы сходу занимали четвертое место и попадали в еврокубки, наша активность в медиа никак не влияла.

Это такая популистская и дилетантская позиция: «Да что они там только клипы снимают. Нифига не работают, ничего не делают». Ну, хорошо.

А из уст ваших коллег когда это звучит, от тех, кто обязан поддерживать активность в медиа и приветствовать ее, ну это вдвойне странно. Поэтому, собственно говоря, я и давно не даю интервью спортивным СМИ», – сказал Слуцкий.