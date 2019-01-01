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«Популистская и дилетантская позиция». Слуцкий ответил критикам его медиаактивности

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил людям, которые его упрекают за участие в медиаактивностях клуба и излишнем количестве интервью.

«Мне смешно слушать, когда это говорят. Тем более ваши коллеги – журналисты. На самом деле, начиная с января я не дал ни одного интервью и не появлялся нигде в медийном пространстве абсолютно. Это как раз был такой период, когда уехали легионеры и начались все эти проблемы. Когда мы сходу занимали четвертое место и попадали в еврокубки, наша активность в медиа никак не влияла.

Это такая популистская и дилетантская позиция: «Да что они там только клипы снимают. Нифига не работают, ничего не делают». Ну, хорошо.

А из уст ваших коллег когда это звучит, от тех, кто обязан поддерживать активность в медиа и приветствовать ее, ну это вдвойне странно. Поэтому, собственно говоря, я и давно не даю интервью спортивным СМИ», – сказал Слуцкий.

  • Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года.
  • При Слуцком «Рубин» вылетел в ФНЛ, где не был 20 лет.
  • Сезон ФНЛ стартует 16 июля.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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