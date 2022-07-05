Слуцкий объяснил, почему не уходил в отпуск

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что в это межсезонье не уходил в отпуск.

«У меня не было отпуска. Вы же видите, что через две недели после окончания чемпионата у нас было девять новых футболистов. Если вы думаете, что они появились без нашего участия, а выросли как грибы на базе, то вы ошибаетесь. Сразу включились в работу и стали создавать команду», – сказал тренер.