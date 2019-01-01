Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой

Слуцкий объяснил, почему не уходил в отпуск

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что в это межсезонье не уходил в отпуск.

«У меня не было отпуска. Вы же видите, что через две недели после окончания чемпионата у нас было девять новых футболистов. Если вы думаете, что они появились без нашего участия, а выросли как грибы на базе, то вы ошибаетесь. Сразу включились в работу и стали создавать команду», – сказал тренер.

  • Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года.
  • При Слуцком «Рубин» вылетел в ФНЛ, где не был 20 лет.
  • Сезон ФНЛ стартует 16 июля.

Новости по теме
Сайманов: «Слуцкий удивил тем, что готов работать в «Рубине» бесплатно»
Сайманов рассказал, с каким клубом РПЛ помимо «Рубина» вел переговоры City Football Group
Слуцкий: «Йевтич в игре с «Динамо» порвал крестообразные связки» 1
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:30
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11