Слуцкий объяснил, почему не уходил в отпуск

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что в это межсезонье не уходил в отпуск.
«У меня не было отпуска. Вы же видите, что через две недели после окончания чемпионата у нас было девять новых футболистов. Если вы думаете, что они появились без нашего участия, а выросли как грибы на базе, то вы ошибаетесь. Сразу включились в работу и стали создавать команду», – сказал тренер.
- Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года.
- При Слуцком «Рубин» вылетел в ФНЛ, где не был 20 лет.
- Сезон ФНЛ стартует 16 июля.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»