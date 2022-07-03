Гонорары судей в РПЛ увеличатся вдвое весной 2023 года

Стало известно, когда у российских арбитров произойдет повышение оплаты труда.

Как пишет «Спорт-Экспресс», судьям РПЛ объявили, что их гонорары вырастут не с начала сезона, а только весной 2023 года.

Ранее клубы согласились увеличить расходы на судейство и систему VAR. Вознаграждение главного арбитра вырастет в среднем со 100 до 174 тысяч рублей за матч, ассистента рефери – с 47 850 до 87 000 рублей за игру.

Клубы РПЛ согласились увеличить расходы на судейство и систему VAR

Карасев прокомментировал повышение зарплат судьям РПЛ