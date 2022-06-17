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Карасев прокомментировал повышение зарплат судьям РПЛ

Российский арбитр Сергей Карасев отреагировал на решение клубов РПЛ увеличить расходы на судейство.

  • Финансирование повысится с 775,3 до 937,2 миллиона рублей за 4 ближайших сезона.
  • Предполагается, что в новом сезоне вознаграждение главного арбитра вырастет в среднем со 100 до 174 тысяч рублей за матч.
  • Помощники судьи будут получать 87 000 рублей за игру вместо 47 850.

– Клубы РПЛ утвердили увеличение расходов на судейские отчисления со следующего сезона. Насколько это важно для развития судейства в России?

– Главное в этой истории, что в последние два года у нас основательно занялись судейским вопросом.

Год назад начались разговоры о необходимости сделать медицинскую страховку судьям РПЛ, организовать специальный фонд.

До этого если судья получал травму, то сам оплачивал восстановление, реабилитацию, операции. Сейчас это изменится, и я этому очень рад.

Всю работу проделал судейский комитет, а я со своей стороны старался донести желание арбитров. Обсуждал, как лучше сделать, чтобы судьи были защищены после травм, знали, куда обратиться, в какое учреждение, где сделать операции.

К сожалению, тяжело найти одну специализированную клинику для всех судей: все живут в разных уголках России. В итоге пришли к тому, что будет фонд, который будет компенсировать все затраты судей на добровольное медицинское страхование. Это был первый и очень важный шаг, а повышение зарплаты – следующий этап.

Хочу сказать большое спасибо судейскому комитету и клубам, которые утвердили это повышение и работу специального фонда страхования судей. Все эти годы мы были предоставлены сами себе: сами лечились, сами искали докторов, сами оплачивали это все.

А зарплату не повышали уже очень давно, с 2003 года, насколько я помню. С тех пор практически ничего не повышалось – хотя работа здесь и шла, но какие-то причины мешали. Хорошо, что это наконец-то случится.

Считаю, нас не очень-то и много: 20 человек в листе главных судей и, по-моему, 55 ассистентов. То есть это элита судейского корпуса России – зарплаты должны были рано или поздно повыситься, чтобы мы обеспечивали себе нормальное существование.

Я с ребятами [после принятия решения] еще не общался, но разговоры эти всегда между нами велись. Все были единодушны: хотя бы какие-то поступательные шаги в эту сторону необходимы.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2438

    волчарик 1 час назад

    Футбол к реальной жизни не относится.Многих за такую работу оштрафовали бы и сделали должниками,а им повышение.Какая у нас там средняя по стране,а в маленьких городах?

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    Рейтинг: +676

    fakeid 1 час назад

    "Карасев прокомментировал повышение зарплат судьям РПЛ"

    — "Федун нам платит больше" — сказал Карасёв.

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