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  • На ЧМ-2022 будет использоваться система полуавтоматического определения офсайда (ФИФА)

На ЧМ-2022 будет использоваться система полуавтоматического определения офсайда (ФИФА)

1 июля 2022, 11:58
4

ФИФА объявила об использовании системы полуавтоматического определения офсайдов на чемпионате мира в Катаре

На стадионах ЧМ-2022 будет установлено 12 камер под крышей для отслеживания мяча и до 29 точек на теле каждого отдельного игрока для точного определения офсайда.

Внутри мяча будет установлен датчик, передающий данные о своем местоположении 500 раз в секунду.

В случае обнаружения офсайда система отправляет мгновенное сообщение помощнику видеоарбитра. После этого он принимает решение о степени влияния на эпизод футболиста, который находится в офсайде.

Новый процесс определения офсайда будет занимать несколько секунд.

  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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Источник: сайт ФИФА
Чемпионат мира
Комментарии (4)
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Давид59
1656669770
Вот тут-то и проявится преимущество тех, кто стрижёт ногти на ногах
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Давид59
1656669894
Нападающие с длинными носами могут заканчивать карьеру.
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mig28
1656674908
Судей может убрать с поля совсем?!
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