Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

На ЧМ-2022 будет использоваться система полуавтоматического определения офсайда (ФИФА)

ФИФА объявила об использовании системы полуавтоматического определения офсайдов на чемпионате мира в Катаре

На стадионах ЧМ-2022 будет установлено 12 камер под крышей для отслеживания мяча и до 29 точек на теле каждого отдельного игрока для точного определения офсайда.

Внутри мяча будет установлен датчик, передающий данные о своем местоположении 500 раз в секунду.

В случае обнаружения офсайда система отправляет мгновенное сообщение помощнику видеоарбитра. После этого он принимает решение о степени влияния на эпизод футболиста, который находится в офсайде.

Новый процесс определения офсайда будет занимать несколько секунд.

  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

Новости по теме
Автогол Ярмоленко в матче с Уэльсом переписали на Бэйла 3
Кудряшов: «Ни разу не пересматривал свой автогол в матче с Хорватией»
ФИФА расширила заявки сборных на ЧМ-2022 3
Источник: сайт ФИФА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:58
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +1044

    mig28 2 минуты назад

    Судей может убрать с поля совсем?!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5707

    Давид59 1 час назад

    Нападающие с длинными носами могут заканчивать карьеру.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5707

    Давид59 1 час назад

    Вот тут-то и проявится преимущество тех, кто стрижёт ногти на ногах

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1178

    fakeid 2 часа назад

    бывает так, что ноги не в офсайде - а вот рука да.
    предлагаете вешать датчики на кончики пальцев?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +24469

    bset > fakeid 2 часа назад

    Датчик только у мяча. Для футболиста видео-фиксация

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10888

    Алексей З 2 часа назад

    Может глупых и раздражающих "доигровок" станет по-меньше.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11