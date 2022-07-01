На ЧМ-2022 будет использоваться система полуавтоматического определения офсайда (ФИФА)

ФИФА объявила об использовании системы полуавтоматического определения офсайдов на чемпионате мира в Катаре

На стадионах ЧМ-2022 будет установлено 12 камер под крышей для отслеживания мяча и до 29 точек на теле каждого отдельного игрока для точного определения офсайда.

Внутри мяча будет установлен датчик, передающий данные о своем местоположении 500 раз в секунду.

В случае обнаружения офсайда система отправляет мгновенное сообщение помощнику видеоарбитра. После этого он принимает решение о степени влияния на эпизод футболиста, который находится в офсайде.

Новый процесс определения офсайда будет занимать несколько секунд.