На ЧМ-2022 будет использоваться система полуавтоматического определения офсайда (ФИФА)

ФИФА объявила об использовании системы полуавтоматического определения офсайдов на чемпионате мира в Катаре
На стадионах ЧМ-2022 будет установлено 12 камер под крышей для отслеживания мяча и до 29 точек на теле каждого отдельного игрока для точного определения офсайда.
Внутри мяча будет установлен датчик, передающий данные о своем местоположении 500 раз в секунду.
В случае обнаружения офсайда система отправляет мгновенное сообщение помощнику видеоарбитра. После этого он принимает решение о степени влияния на эпизод футболиста, который находится в офсайде.
Новый процесс определения офсайда будет занимать несколько секунд.
- ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.
Источник: сайт ФИФА