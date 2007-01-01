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Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит»

Центральный защитник «Сочи» Родригао ничего не знает об интересе «Зенита».

Сообщалось, что клубы близки к договоренности о трансфере 26-летнего бразильца.

«Интерес «Зенита»? Со мной никто не контактировал. Я слышал разговоры на эту тему, но из петербургского клуба обращений не получал. Думаю, если кто-то чего-то хочет, то обратится ко мне напрямую.

Есть ли переговоры между клубами? Я, конечно, не понимаю по-русски. Но уверен, что клуб бы мне сообщил об этом интересе. На данный момент мне ничего не сообщали», – сказал Родригао.

  • Год назад «Сочи» бесплатно подписал игрока.
  • В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Рыночная стоимость Родригао – 3,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5693

    Давид59 2 часа назад

    Вообще-то человека могли бы в курсе держать. Как-то нехорошо.

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