Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит»

Центральный защитник «Сочи» Родригао ничего не знает об интересе «Зенита».

Сообщалось, что клубы близки к договоренности о трансфере 26-летнего бразильца.

«Интерес «Зенита»? Со мной никто не контактировал. Я слышал разговоры на эту тему, но из петербургского клуба обращений не получал. Думаю, если кто-то чего-то хочет, то обратится ко мне напрямую.

Есть ли переговоры между клубами? Я, конечно, не понимаю по-русски. Но уверен, что клуб бы мне сообщил об этом интересе. На данный момент мне ничего не сообщали», – сказал Родригао.

Год назад «Сочи» бесплатно подписал игрока.

В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость Родригао – 3,5 миллиона евро.

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