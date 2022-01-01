Роналду недоволен пассивностью «МЮ» на рынке. Он хочет видеть вокруг себя топ-игроков (Фабрицио Романо)

Это куда, в ПСЖ, там хан не пустит (который на мешках с деньгами)
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен, как клуб работает на трансферном рынке. Об этом пишет utdreport со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
Португалец хочет видеть вокруг себя топ-игроков, но не наблюдает предпосылок для этого от руководства клуба.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
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