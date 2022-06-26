Роналду недоволен пассивностью «МЮ» на рынке. Он хочет видеть вокруг себя топ-игроков (Фабрицио Романо)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен, как клуб работает на трансферном рынке. Об этом пишет utdreport со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Португалец хочет видеть вокруг себя топ-игроков, но не наблюдает предпосылок для этого от руководства клуба.

Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

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