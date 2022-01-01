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Роналду недоволен пассивностью «МЮ» на рынке. Он хочет видеть вокруг себя топ-игроков (Фабрицио Романо)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен, как клуб работает на трансферном рынке. Об этом пишет utdreport со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Португалец хочет видеть вокруг себя топ-игроков, но не наблюдает предпосылок для этого от руководства клуба.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

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Источник: твиттер utdreport

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Сегодня, 14:29
Комментарии5
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    Рейтинг: +977

    qawzsexdr 1 час назад

    Это куда, в ПСЖ, там хан не пустит (который на мешках с деньгами)

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    Рейтинг: +14115

    Fusballer 1 час назад

    Это ему в Зенит надо, только там топы.

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    Рейтинг: +57

    Miru mir 1 час назад

    Ну вот Фрэнки де Йонг для начала.Его же сравнивают с сравнивают с легендарными Йоханом Кройффом и Францом Беккенбауэром.Чем не топ.

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    Рейтинг: +292

    кaстрюлька 1 час назад

    Значит в Анжи

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    Рейтинг: +16043

    Cleaner 2 часа назад

    А вот ТОП-игроки не желают играть в одной команде с Роналду...

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