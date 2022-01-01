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Слуцкий вел трансферные переговоры «Рубина», несмотря на отпуск

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что главный тренер Леонид Слуцкий не останавливал работу и в отпуске.

«Очень важна роль и Леонида Викторовича. Он в свой отпуск включался в переговоры по всем нашим новичкам, даже приезжал вместе со мной и с Рустемом Фидаевичем Саймановым на переговоры, проводил встречи с потенциальными новичками в Москве и в Казани, общался с ними по телефону. Убеждал их в том, что они должны играть в «Рубине». Этот фактор вовлеченности тренера в переговоры очень важен, хотя его многие недооценивают.

У некоторых тренеров есть мнение, что не царское это дело — участвовать в переговорах, общаться с игроком, убеждать его. А для Слуцкого это нормально и, считаю, что благодаря его активному участию несколько игроков выбрали именно «Рубин», а не сопоставимые предложения от клубов РПЛ», – сказал Яровинский.

  • «Рубин» вылетел в 1-ю лигу по итогам сезона РПЛ.
  • Казанцев не было во 2-м по силе дивизионе 20 лет.
  • Сезон стартует в июле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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