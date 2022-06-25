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Судья РПЛ Кукуян прокомментировал на стадионе матч ЮФЛ

Сочинский арбитр РПЛ Павел Кукуян на один матч стал комментатором. Он поработал на игре Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) «Сочи»«Краснодар» (0:2).

«Во время матча Кукуян неоднократно называл сочинцев «нашей командой», уверенно произносил каждую фамилию игрока, периодически апеллировал статистическими данными и задавал вопросы своему визави Сергею Максимову (тренер «Сочи-2006»). Not bad», – написал источник с места событий.

  • 40-летний Кукуян – уроженец Сочи.
  • В РПЛ он работает с 2017 года.
  • Новый сезон стартует 15 июля.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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25.06.2022 23:58
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