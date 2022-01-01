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Агент Языджи не исключил, что Юсуф останется в РПЛ

Адам Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, прокомментировал уход футболиста из ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 25-летний турок с большой долей вероятности перейдет в другой клуб РПЛ.

«Опыт Языджи в ЦСКА был замечательным. Мы запомним его навсегда. Россия и Москва стали нашим вторым домом. Может ли Языджи остаться в РПЛ? Никогда не знаешь, что принесет нам будущее», – сказал Чебеджи.

  • ЦСКА арендовал Языджи зимой.
  • Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • Московский клуб не договорился с «Лиллем» о выкупе турка за 12 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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