Агент Языджи не исключил, что Юсуф останется в РПЛ

Адам Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, прокомментировал уход футболиста из ЦСКА.
Ранее сообщалось, что 25-летний турок с большой долей вероятности перейдет в другой клуб РПЛ.
«Опыт Языджи в ЦСКА был замечательным. Мы запомним его навсегда. Россия и Москва стали нашим вторым домом. Может ли Языджи остаться в РПЛ? Никогда не знаешь, что принесет нам будущее», – сказал Чебеджи.
- ЦСКА арендовал Языджи зимой.
- Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
- Московский клуб не договорился с «Лиллем» о выкупе турка за 12 миллионов евро.
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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»