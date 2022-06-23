Агент Языджи не исключил, что Юсуф останется в РПЛ

Адам Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, прокомментировал уход футболиста из ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 25-летний турок с большой долей вероятности перейдет в другой клуб РПЛ.

«Опыт Языджи в ЦСКА был замечательным. Мы запомним его навсегда. Россия и Москва стали нашим вторым домом. Может ли Языджи остаться в РПЛ? Никогда не знаешь, что принесет нам будущее», – сказал Чебеджи.

ЦСКА арендовал Языджи зимой.

Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

Московский клуб не договорился с «Лиллем» о выкупе турка за 12 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное