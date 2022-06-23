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В ЦСКА объяснили, почему не выкупили Языджи у «Лилля»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход из клуба полузащитника Юсуфа Языджи.

«Мы благодарны Юсуфу за его период в составе ЦСКА. Он сразу стал одним из лидеров команды, автором яркого мартовского отрезка.

Безусловно, Юсуф – сильный игрок. Однако наше видение финансовой составляющей трансфера отличается от позиции «Лилля», в том числе это связано и с изменившимися внешними обстоятельствами.

Желаем Юсуфу удачи в дальнейшей карьере», – заявил Бабаев.

  • ЦСКА арендовал Языджи зимой.
  • Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • Московский клуб не договорился с «Лиллем» о выкупе турка за 12 миллионов евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10303

    alp 27 минут назад

    ну и правильно сделали. а то заплатили бы дцать миллионов, а он бы такой раз, и не приехал - уефа разрешило... и все, аля улю ваши дцать миллионов..

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