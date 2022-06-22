Игрок сборной Казахстана Абикен получил три года дисквалификации (Владимир Жарков)

ФИФА приняла решение по допинг-пробам футболиста сборной Казахстана Айбола Абикена. В его крови обнаружен мельдоний.
Источник пишет, что игрок получил три года дисквалификации. Вскоре о решении должны объявить официально.
- Мельдоний относится к классу S4 (модуляторы метаболизма и гормоны).
- За этот препарат в 2016 году на 15 месяцев была дисквалифицирована российская теннисистка Мария Шарапова.
- На счету Абикена 14 матчей и гол за сборную Казахстана.
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Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова