Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому
2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному
3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

Игрок сборной Казахстана Абикен получил три года дисквалификации (Владимир Жарков)

ФИФА приняла решение по допинг-пробам футболиста сборной Казахстана Айбола Абикена. В его крови обнаружен мельдоний.

Источник пишет, что игрок получил три года дисквалификации. Вскоре о решении должны объявить официально.

  • Мельдоний относится к классу S4 (модуляторы метаболизма и гормоны).
  • За этот препарат в 2016 году на 15 месяцев была дисквалифицирована российская теннисистка Мария Шарапова.
  • На счету Абикена 14 матчей и гол за сборную Казахстана.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Игроку сборной Казахстана Абикену грозит длительная дисквалификация за мельдоний
Абикен из сборной Казахстана забил Албании с центра поля сразу после розыгрыша мяча 4
Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:39
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +8242

    R_a_i_n 2 часа назад

    Кстати американский препарат, по сути аналог мельдония не считается допингом?? Совпадение??

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11