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  • Игрок сборной Казахстана Абикен получил три года дисквалификации (Владимир Жарков)

Игрок сборной Казахстана Абикен получил три года дисквалификации (Владимир Жарков)

22 июня 2022, 13:39
1

ФИФА приняла решение по допинг-пробам футболиста сборной Казахстана Айбола Абикена. В его крови обнаружен мельдоний.

Источник пишет, что игрок получил три года дисквалификации. Вскоре о решении должны объявить официально.

  • Мельдоний относится к классу S4 (модуляторы метаболизма и гормоны).
  • За этот препарат в 2016 году на 15 месяцев была дисквалифицирована российская теннисистка Мария Шарапова.
  • На счету Абикена 14 матчей и гол за сборную Казахстана.

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Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова
Казахстан. Премьер-лига Казахстан Абикен Айбол
Комментарии (1)
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R_a_i_n
1655898308
Кстати американский препарат, по сути аналог мельдония не считается допингом?? Совпадение??
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