Игрок сборной Казахстана Абикен получил три года дисквалификации (Владимир Жарков)

ФИФА приняла решение по допинг-пробам футболиста сборной Казахстана Айбола Абикена. В его крови обнаружен мельдоний.

Источник пишет, что игрок получил три года дисквалификации. Вскоре о решении должны объявить официально.

Мельдоний относится к классу S4 (модуляторы метаболизма и гормоны).

За этот препарат в 2016 году на 15 месяцев была дисквалифицирована российская теннисистка Мария Шарапова.

На счету Абикена 14 матчей и гол за сборную Казахстана.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное