Абикен из сборной Казахстана забил Албании с центра поля сразу после розыгрыша мяча

А чего там вратарь вообще делал?
В матче пятого тура Лиги наций сборная Казахстана на выезде уступила Албании со счетом 1:3.
Единственный гол в составе гостей забил полузащитник Айбол Абикен.
24-летний футболист отличился в середине первого тайма ударом с цента поля. При этом пробил он сразу после розыгрыша мяча в центральном круге, которому предшествовал второй пропущенный гол от албанцев.
ВОТ ЭТО ГОЛААСОООО. Казахи запулили в ворота албанцев прямиком с центра поляТы такое вообще видел в профессиональном футболе? pic.twitter.com/x2YlKphVhq— Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2020