Абикен из сборной Казахстана забил Албании с центра поля сразу после розыгрыша мяча

В матче пятого тура Лиги наций сборная Казахстана на выезде уступила Албании со счетом 1:3.

Единственный гол в составе гостей забил полузащитник Айбол Абикен.

24-летний футболист отличился в середине первого тайма ударом с цента поля. При этом пробил он сразу после розыгрыша мяча в центральном круге, которому предшествовал второй пропущенный гол от албанцев.