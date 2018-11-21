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    Абикен из сборной Казахстана забил Албании с центра поля сразу после розыгрыша мяча

    В матче пятого тура Лиги наций сборная Казахстана на выезде уступила Албании со счетом 1:3.

    Единственный гол в составе гостей забил полузащитник Айбол Абикен.

    24-летний футболист отличился в середине первого тайма ударом с цента поля. При этом пробил он сразу после розыгрыша мяча в центральном круге, которому предшествовал второй пропущенный гол от албанцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +671

      Dr.Metal 2 часа назад

      А чего там вратарь вообще делал?

      0
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      Рейтинг: +129

      Снег 2 часа назад

      Больше с ленточки ворот ни ногой...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4182

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Прикольно.

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