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Бакаев – в запасе «Зенита» на матч с «Пари НН»

21 июня 2022, 19:18
2

«Зенит» назвал стартовый состав на матч 1-го тура Кубка PARI Премьер против «Пари НН».

«Зенит»: Одоевский, Адамов, Чистяков, Сантос, Круговой, Сутормин, Кравцов, Мостовой, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев.

Запасные: Бязров, Кержаков, Скроботов, Сандрачук, Коледин, Д.Сергеев, Козлов, Столбов, Михайлов, Кузяев, Бакаев.

  • Матч начнется в 20:00 мск.
  • Игра пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Кубок PARI Премьер Зенит Нижний Новгород Бакаев Зелимхан
Комментарии (2)
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ВасяК
1655830388
Один брат перешёл в рубин, типо в основной состав, и другой брат!!!
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Axe111
1655830974
ПАРИ НН))))))))))))))))))
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