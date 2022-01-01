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Бакаев – в запасе «Зенита» на матч с «Пари НН»

«Зенит» назвал стартовый состав на матч 1-го тура Кубка PARI Премьер против «Пари НН».

«Зенит»: Одоевский, Адамов, Чистяков, Сантос, Круговой, Сутормин, Кравцов, Мостовой, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев.

Запасные: Бязров, Кержаков, Скроботов, Сандрачук, Коледин, Д.Сергеев, Козлов, Столбов, Михайлов, Кузяев, Бакаев.

  • Матч начнется в 20:00 мск.
  • Игра пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1217

    Дубина 4 минуты назад

    Ща на лавке бомжом сделают карануют и в путь!

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    Рейтинг: +3422

    Axe111 42 минуты назад

    ПАРИ НН))))))))))))))))))

    0
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    Рейтинг: +715

    Suvorov51 49 минут назад

    Ну он должен провонять помойкой, чтобы стать бомжом,а уж тогда в основу

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    Рейтинг: +991

    ВасяК 52 минуты назад

    Один брат перешёл в рубин, типо в основной состав, и другой брат!!!

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