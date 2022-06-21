Бакаев – в запасе «Зенита» на матч с «Пари НН»

«Зенит» назвал стартовый состав на матч 1-го тура Кубка PARI Премьер против «Пари НН».
«Зенит»: Одоевский, Адамов, Чистяков, Сантос, Круговой, Сутормин, Кравцов, Мостовой, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев.
Запасные: Бязров, Кержаков, Скроботов, Сандрачук, Коледин, Д.Сергеев, Козлов, Столбов, Михайлов, Кузяев, Бакаев.
- Матч начнется в 20:00 мск.
- Игра пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.
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Источник: телеграм-канал «Зенита»