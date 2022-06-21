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  • Соболев: «Москва может спокойно отобрать у «Зенита» вторую звезду»

Соболев: «Москва может спокойно отобрать у «Зенита» вторую звезду»

21 июня 2022, 12:53
17

Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что московский клуб сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Они выиграли четыре чемпионства подряд — на данный момент они побеждают на длительной дистанции.

Москва может отобрать у «Зенита» вторую звезду. Будем стараться. Достаточно ли для этого нынешнего потенциала «Спартака»? По нынешнему составу мы можем спокойно», — сказал Соболев.

  • «Зенит» четырежды подряд стал чемпионом России.
  • «Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (17)
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Garrincha58
1655805351
фантазёр
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ilichkadr
1655805845
Соболев уже за всю Москву расписался? Москва это только Спартак? Шурик похоже сбрендил.........
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neveldomha
1655806431
В жизни все можно. Можно и стакан антифриза выпить, но только один раз в жизни. Равно как спартаку удалось стать чемпионом в 2018.
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777+
1655807357
Как Лигу Европы он "выигрывал", так и Зенит обыграет....
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Ганнибал Лектор
1655807902
Языком чесать - Москва вообще никому шансов не оставит
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АлексМак
1655808311
Как бы не так,- не бывать этому
Ответить
alp
1655811731
это было бы неплохо, если бы спартак снова начал играть в футбол а не вот в это вот все..
Ответить
alefreddy
1655813967
состав хороший только место 10 а так на словах все здорово
Ответить
alex-croos
1655815380
Соболев конечно оптимист! Уже даже не удивляюсь!
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Вомбат
1655819356
Ни фига. Ваш Канчельскис сказал, что в кабинетах уже все решено - Зениту отдадут золото 2023 года. Он лучше знает. Он велел всем вам чемпионат не смотреть, только кубок. Его опять разрешено выиграть вашему Спартаку.
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