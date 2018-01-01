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Соболев: «Москва может спокойно отобрать у «Зенита» вторую звезду»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что московский клуб сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Они выиграли четыре чемпионства подряд — на данный момент они побеждают на длительной дистанции.

Москва может отобрать у «Зенита» вторую звезду. Будем стараться. Достаточно ли для этого нынешнего потенциала «Спартака»? По нынешнему составу мы можем спокойно», — сказал Соболев.

  • «Зенит» четырежды подряд стал чемпионом России.
  • «Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 12:53
Комментарии18
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    Рейтинг: +7414

    mihail200606 33 минуты назад

    Скоро вы будете опять попрошайничать ,чтобы правила поменяли и звезду давали за каждое чемпионство...вы же и выпросили правило "1звезда за 5 чемпионств", а не за 10..
    И ,наверное, другим клубам не дадут стать чемпионами пока Зенит вас не обгонит по чемпионствам..

    0
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    Рейтинг: +175

    АлексМак 42 минуты назад

    Как бы не так,- не бывать этому

    1
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    ...
    Рейтинг: +6987

    nik55 > АлексМак 32 минуты назад

    раздался голос бомжа

    0
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    Рейтинг: +6147

    Ганнибал Лектор 49 минут назад

    Языком чесать - Москва вообще никому шансов не оставит

    1
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    Рейтинг: +1475

    777+ 58 минут назад

    Как Лигу Европы он "выигрывал", так и Зенит обыграет....

    1
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    Рейтинг: +1339

    Узб@гоеный 1 час назад

    Госпыдя, это кто там хрюкнул. Дельфин аутсайдер и в футболе полное полено. Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +4394

    neveldomha 1 час назад

    В жизни все можно. Можно и стакан антифриза выпить, но только один раз в жизни. Равно как спартаку удалось стать чемпионом в 2018.

    1
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    Рейтинг: +6987

    nik55 > neveldomha 1 час назад

    яйцеголовый----ты читать умеешь Москва может спокойно отобрать у «Зенита» вторую звезду»

    1
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    Рейтинг: +527

    somn 1 час назад

    Каждый год это слышим. Трепло!

    0
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    Рейтинг: +16026

    ilichkadr 1 час назад

    Соболев уже за всю Москву расписался? Москва это только Спартак?
    Шурик похоже сбрендил.........

    2
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    Рейтинг: +24443

    bset 1 час назад

    Спартак максимум может 10 место у Нижнего Новгорода отобрать

    7
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    Рейтинг: +10764

    Алексей З 1 час назад

    Вот эти все разговоры в межсезонье, сплошное бла-бла-бла.
    Трёп не о чём.
    Соболь решил потроллить бомжовских дебилоидов гы-гы-гы

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