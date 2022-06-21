Соболев: «Москва может спокойно отобрать у «Зенита» вторую звезду»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что московский клуб сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Они выиграли четыре чемпионства подряд — на данный момент они побеждают на длительной дистанции.

Москва может отобрать у «Зенита» вторую звезду. Будем стараться. Достаточно ли для этого нынешнего потенциала «Спартака»? По нынешнему составу мы можем спокойно», — сказал Соболев.

«Зенит» четырежды подряд стал чемпионом России.

«Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне.

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