Соболев: «Москва может спокойно отобрать у «Зенита» вторую звезду»

Скоро вы будете опять попрошайничать ,чтобы правила поменяли и звезду давали за каждое чемпионство...вы же и выпросили правило "1звезда за 5 чемпионств", а не за 10..
И ,наверное, другим клубам не дадут стать чемпионами пока Зенит вас не обгонит по чемпионствам..
Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что московский клуб сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.
«Они выиграли четыре чемпионства подряд — на данный момент они побеждают на длительной дистанции.
Москва может отобрать у «Зенита» вторую звезду. Будем стараться. Достаточно ли для этого нынешнего потенциала «Спартака»? По нынешнему составу мы можем спокойно», — сказал Соболев.
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