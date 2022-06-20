Помощник Роналду разбил Bugatti Veyron стоимостью 2,1 миллиона

В понедельник, 20 июня, на Майорке произошло ДТП с участием автомобиля, принадлежащего Криштиану Роналду.

Bugatti Veyron стоимостью 2,1 миллиона евро врезался в загородный дом, в результате чего получили повреждения сама машина и подсобное помещение с газовыми баллонами.

За рулем находился помощник 37-летнего португальца. Он не пострадал.

Роналду проводит отпуск на Майорке. Он с 14 июня отдыхает на острове с Джорджиной Родригес и детьми.

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