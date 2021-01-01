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Бердыев не планировал возвращаться в РПЛ. С мая он вел переговоры с иностранными клубами

Новый главный тренер иранского «Трактора» Курбан Бердыев целенаправленно искал варианты трудоустройства за границей.

По информации «Чемпионата», с клубами РПЛ 69-летний специалист не контактировал.

Зато с командами из других стран у Бердыева были переговоры еще с мая, когда он возглавлял «Кайрат».

  • Бердыев – 2-кратный чемпион России с «Рубином».
  • С «Кайратом» он выиграл Кубок Казахстана.
  • Сообщалось, что приглашению тренера в «Трактор» поспособствовал Сердар Азмун.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1340

    Loko_Roma 14 минут назад

    Автобусы не в почете

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