Бердыев не планировал возвращаться в РПЛ. С мая он вел переговоры с иностранными клубами

Новый главный тренер иранского «Трактора» Курбан Бердыев целенаправленно искал варианты трудоустройства за границей.

По информации «Чемпионата», с клубами РПЛ 69-летний специалист не контактировал.

Зато с командами из других стран у Бердыева были переговоры еще с мая, когда он возглавлял «Кайрат».

Бердыев – 2-кратный чемпион России с «Рубином».

С «Кайратом» он выиграл Кубок Казахстана.

Сообщалось, что приглашению тренера в «Трактор» поспособствовал Сердар Азмун.

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