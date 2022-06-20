Агент Барбоза: «Все топ-клубы Европы знают Захаряна. Он стоит не меньше 25 миллионов»

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил перспективы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна продолжить карьеру в Европе.

– Знаю об этом [о Захаряне и «Барселоне»], но сложно сказать, насколько этот интерес в ближайшее время может трансформироваться в предложение.

«Барселона», после того как тренером стал Хави, не боится рисковать. Они могут взять игрока, который еще не на 100% утвердился [в статусе будущей звезды]. «Барса» может рискнуть взять такого игрока, как Захарян.

У «Реала» другие правила. Они берут в основном тех, кто уже полностью утвердился [как восходящая звезда].

Но, естественно, все топ-клубы Европы знают Захаряна, следят. Если он уйдет этим летом, я не удивлюсь.

– Где кроме Испании есть интерес?

– В Италии. От топ-клубов, которые играют в еврокубках.

– Непростая адаптация другого россиянина Миранчука в «Аталанте» никого не смущает?

– Нет. Это хороший игрок. Возможно, он попал не в самый лучший клуб [для себя]. Для любого футболиста важно, чтобы клуб понимал его характеристики.

Но все в любом случае признают, что это хороший игрок. Так что в этом плане проблем не должно быть.

– В Португалии Арсен может оказаться?

– У нас все понимают, что это уже слишком дорогой игрок, чтобы он мог попасть в чемпионат Португалии. Политика наших топ-команд такая, что покупать надо дешево, а продавать дорого. Захарян этому критерию уже не соответствует.

– Сколько он может стоит сейчас?

– Думаю, не меньше 25 миллионов евро.

– Санкции от УЕФА не снизят цену?

– Думаю, нет. Он имеет возможность переходить и играть без ограничений.

– Захарян сейчас главный талант РПЛ?

– На данный момент да. Это большой талант. Не вижу моментов, которые бы могли помешать ему заиграть в Европе. У него все есть.