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Медведев озвучил позицию «Зенита» по поводу расширения РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал инициативу «Урала» расширить российскую Премьер-лигу до 18 команд с сезона-2023/2024.

«Не буду скрывать, что мы были против безусловного расширения и в этом сезоне, и через сезон.

Пока мы свое мнение не изменили. Для того, чтобы оно изменилось, необходимо четко представлять, какой стандарт участия в РПЛ будет применяться.

Когда нет спортивной составляющей, телегу ставят впереди лошади – появляется цель обезопасить себя от прямого вылета в следующем сезоне, потому что по проекту собираются оставить только переходные матчи.

Расширение по такому принципу производить нельзя. Помимо инфраструктуры очень важный вопрос – это бюджет, чтобы не повторилась судьба «Тамбова», когда с миру по нитке собирали деньги, чтобы рассчитаться с футболистами.

Конечно, было бы здорово расширять географию, но расширять ее нужно на высоком уровне. И спортивном, и инфраструктурном», – сказал Медведев.

  • Расширение РПЛ обсудят на ближайшем собрании лиги.
  • Это произойдет в понедельник, 20 июня.
  • В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома РФС.

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Источник: ТАСС

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2647

    Ziklop 44 минуты назад

    Время переходить на экономный вариант. начинать грабить олигархов и хапуг от власти.

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    Рейтинг: +248

    Мася_1989 2 часа назад

    Не тянет наша страна 18 клубов в РПЛ и точка.

    2
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    Рейтинг: +402

    Salt-N-Pepa 3 часа назад

    Я бы вообще сократил лигу до 12 команд. Лично я против расширения. Ведь тогда в нарушение спортивного принципа. Если и делать, то засчёт выхода команд из ФНЛ. А не моратория на вылет из вышки(

    2
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