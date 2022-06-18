Медведев озвучил позицию «Зенита» по поводу расширения РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал инициативу «Урала» расширить российскую Премьер-лигу до 18 команд с сезона-2023/2024.
«Не буду скрывать, что мы были против безусловного расширения и в этом сезоне, и через сезон.
Пока мы свое мнение не изменили. Для того, чтобы оно изменилось, необходимо четко представлять, какой стандарт участия в РПЛ будет применяться.
Когда нет спортивной составляющей, телегу ставят впереди лошади – появляется цель обезопасить себя от прямого вылета в следующем сезоне, потому что по проекту собираются оставить только переходные матчи.
Расширение по такому принципу производить нельзя. Помимо инфраструктуры очень важный вопрос – это бюджет, чтобы не повторилась судьба «Тамбова», когда с миру по нитке собирали деньги, чтобы рассчитаться с футболистами.
Конечно, было бы здорово расширять географию, но расширять ее нужно на высоком уровне. И спортивном, и инфраструктурном», – сказал Медведев.
- Расширение РПЛ обсудят на ближайшем собрании лиги.
- Это произойдет в понедельник, 20 июня.
- В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома РФС.