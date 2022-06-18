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Медведев озвучил позицию «Зенита» по поводу расширения РПЛ

18 июня 2022, 19:33
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал инициативу «Урала» расширить российскую Премьер-лигу до 18 команд с сезона-2023/2024.

«Не буду скрывать, что мы были против безусловного расширения и в этом сезоне, и через сезон.

Пока мы свое мнение не изменили. Для того, чтобы оно изменилось, необходимо четко представлять, какой стандарт участия в РПЛ будет применяться.

Когда нет спортивной составляющей, телегу ставят впереди лошади – появляется цель обезопасить себя от прямого вылета в следующем сезоне, потому что по проекту собираются оставить только переходные матчи.

Расширение по такому принципу производить нельзя. Помимо инфраструктуры очень важный вопрос – это бюджет, чтобы не повторилась судьба «Тамбова», когда с миру по нитке собирали деньги, чтобы рассчитаться с футболистами.

Конечно, было бы здорово расширять географию, но расширять ее нужно на высоком уровне. И спортивном, и инфраструктурном», – сказал Медведев.

  • Расширение РПЛ обсудят на ближайшем собрании лиги.
  • Это произойдет в понедельник, 20 июня.
  • В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома РФС.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (7)
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Salt-N-Pepa
1655570766
Я бы вообще сократил лигу до 12 команд. Лично я против расширения. Ведь тогда в нарушение спортивного принципа. Если и делать, то засчёт выхода команд из ФНЛ. А не моратория на вылет из вышки(
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Мася_1989
1655575307
Не тянет наша страна 18 клубов в РПЛ и точка.
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Ziklop
1655580671
Время переходить на экономный вариант. начинать грабить олигархов и хапуг от власти.
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sined1951
1655583819
Зачем расширять если и так половина команд из Московского региона. Это приводит к тому, что болельщиков на периферии становится все меньше и меньше.
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paracetamol
1655619745
Зачем в РПЛ нищеброды, статисты и вечно плачущие? В футбол надо играть, а не плакаться что засудили и денег нет! Ну придут Уфа с Казанью и сядут в автобус, вот радость-то какая! Их даже по телеку тошно смотреть, не то что на стадионе. Только тренеришкам беспонтовым, да игрочишкам им подстать, и радость.
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