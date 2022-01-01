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Тен Хаг убедил Френки де Йонга перейти в «МЮ». Тренер объяснил, как будет возвращать клубу победы (Mirror)

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг настроен на трансфер в «Манчестер Юнайтед». Его убедил главный тренер англичан Эрик тен Хаг.

Нидерландец в личной беседе объяснил соотечественнику, как будет возвращать клуб к победам. Тен Хаг, кроме того, напомнил де Йонгу о их совместных успехах в «Аяксе».

  • «Барселона» оценивает де Йонга в 100 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
  • В отличие от «Барселоны», «МЮ» не выступит в новом сезоне Лиги чемпионов.

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Источник: Mirror

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