Тен Хаг убедил Френки де Йонга перейти в «МЮ». Тренер объяснил, как будет возвращать клубу победы (Mirror)

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг настроен на трансфер в «Манчестер Юнайтед». Его убедил главный тренер англичан Эрик тен Хаг.

Нидерландец в личной беседе объяснил соотечественнику, как будет возвращать клуб к победам. Тен Хаг, кроме того, напомнил де Йонгу о их совместных успехах в «Аяксе».