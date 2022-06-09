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  • Билялетдинов считает, что Дзюба должен перейти в «Спартак»: «Ради примирения»

Билялетдинов считает, что Дзюба должен перейти в «Спартак»: «Ради примирения»

9 июня 2022, 17:45
10

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал российский клуб, в который должен перейти бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Спартак» ради примирения. Если точка невозврата еще не пройдена, то можно попробовать.

Что касается других московских клубов, то с финансовыми возможностями «Торпедо» Дзюба точно не будет согласен. «Локомотив» — точно нет. В «Динамо» к Смолову — тоже маловероятно. В ЦСКА не вариант, чтобы футболист играл и там, и в «Спартаке» — сложно вспомнить примеры.

В не Москвы может быть «Сочи» и «Краснодар», хотя у последних своих перспективных воспитанников много. Твердили о «Рубине», но в Первую лигу он не пойдет», – сказал Билялетдинов.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Он провел 7 сезонов в «Зените».
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bilyaletdinov-o-luchshem-klube-dlya-dzyuby-v-spartak-radi-primireniya-
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Билялетдинов Ринат
Комментарии (10)
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R_a_i_n
1654787320
Зюба должен пойти на йух. А дальше его забыть надо.
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Борис23
1654790695
К Савину в "Красаву", такой же ******** как и Савин.
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"supermax"
1654796359
мирного соглашения не будет
Ответить
zigbert
1654796737
Это невозможно. Болельщики его не примут.
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житель СПб
1654797133
И Федуна в Газпром, а Миллера - в Лукойл.
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Max Bobr
1654798738
Если и примирение возможно - нет смысла, есть Соболев и Николсон, почти полные аналоги, но моложе
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фанат джигурды
1654801647
В ЦСКА не вариант, чтобы футболист играл и там, и в «Спартаке» — сложно вспомнить примеры. Бушманов навскидку.
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