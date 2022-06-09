Билялетдинов считает, что Дзюба должен перейти в «Спартак»: «Ради примирения»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал российский клуб, в который должен перейти бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Спартак» ради примирения. Если точка невозврата еще не пройдена, то можно попробовать.

Что касается других московских клубов, то с финансовыми возможностями «Торпедо» Дзюба точно не будет согласен. «Локомотив» — точно нет. В «Динамо» к Смолову — тоже маловероятно. В ЦСКА не вариант, чтобы футболист играл и там, и в «Спартаке» — сложно вспомнить примеры.

В не Москвы может быть «Сочи» и «Краснодар», хотя у последних своих перспективных воспитанников много. Твердили о «Рубине», но в Первую лигу он не пойдет», – сказал Билялетдинов.