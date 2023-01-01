Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

Билялетдинов считает, что Дзюба должен перейти в «Спартак»: «Ради примирения»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал российский клуб, в который должен перейти бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Спартак» ради примирения. Если точка невозврата еще не пройдена, то можно попробовать.

Что касается других московских клубов, то с финансовыми возможностями «Торпедо» Дзюба точно не будет согласен. «Локомотив» — точно нет. В «Динамо» к Смолову — тоже маловероятно. В ЦСКА не вариант, чтобы футболист играл и там, и в «Спартаке» — сложно вспомнить примеры.

В не Москвы может быть «Сочи» и «Краснодар», хотя у последних своих перспективных воспитанников много. Твердили о «Рубине», но в Первую лигу он не пойдет», – сказал Билялетдинов.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Он провел 7 сезонов в «Зените».
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

Новости по теме
Дзюбой интересуются «Галатасарай» и «Коньяспор» («Чемпионат») 2
Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». Он хочет получать 2 миллиона в год 9
Дзюба начал переговоры с турецким топ-клубом («Р-Спорт») 6
Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bilyaletdinov-o-luchshem-klube-dlya-dzyuby-v-spartak-radi-primireniya-

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:45
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +7727

    R_a_i_n 31 минуту назад

    Зюба должен пойти на йух. А дальше его забыть надо.

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11