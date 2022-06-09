«Манчестер Юнайтед» предложил 60+20 миллионов за Френки де Йонга (Marca)

«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Английский клуб готов заплатить за игрока 60 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг обещает голландцу ключевую роль в команде, но тот по-прежнему хочет остаться на «Камп Ноу».

«Барса» согласна продать де Йонга, чтобы заработать на сделке и сэкономить 40 миллионов евро в год на его зарплате.