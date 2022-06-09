«Ньюкасл» не предлагал 40 миллионов за Головина («Спорт-Экспресс»)

«Монако» не получал предложений от «Ньюкасла» о трансфере полузащитника Александра Головина прошлой зимой.

Во вторник «Чемпионат» сообщал, что монегаски отказались продавать хавбека за 40 миллионов евро, однако, по информации «СЭ», это не соответствует действительности.

Слухи о попытках «Ньюкасла» купить россиянина появились в связи с возможным уходом в клуб АПЛ спортивного директора «Монако» Пола Митчелла, однако до конкретики в переговорах дело не дошло.