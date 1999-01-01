Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

«Ньюкасл» не предлагал 40 миллионов за Головина («Спорт-Экспресс»)

«Монако» не получал предложений от «Ньюкасла» о трансфере полузащитника Александра Головина прошлой зимой.

Во вторник «Чемпионат» сообщал, что монегаски отказались продавать хавбека за 40 миллионов евро, однако, по информации «СЭ», это не соответствует действительности.

Слухи о попытках «Ньюкасла» купить россиянина появились в связи с возможным уходом в клуб АПЛ спортивного директора «Монако» Пола Митчелла, однако до конкретики в переговорах дело не дошло.

  • В прошедшем сезоне Головин провел 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Новости по теме
«Это точно не фейк». Агент Головина – о предложении «Ньюкасла»
«Монако» зимой не продал Головина «Ньюкаслу» за 40 миллионов («Чемпионат») 2
Головин начнет сборы в «Монако» после отпуска на Алтае 18 июня 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11