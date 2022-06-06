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Левандовски станет самым высокооплачиваемым игроком «Барсы»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года.

По информации AS, 33-летний поляк будет получать в каталонском клубе 9 миллионов евро в год чистыми. Он станет самым высокооплачиваемым игроком команды в условиях введения потолка зарплат в «Барселоне».

Ранее стало известно, что президент «Барсы» Жоан Лапорта ввел потолок зарплат в клубе. Игроки смогут зарабатывать не более 10 миллионов евро в год.

  • В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

https://bombardir.ru/news/656899-v-barselone-vveli-potolok-zarplat

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Источник: AS

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2292

    andrej-lucevich 18 минут назад

    Таким образом, Левандовски потеряет в зарплате 15 миллионов евро. Ну и зачем ему это ? Бавария более престижный клуб, чем Барса.

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    Рейтинг: +2569

    BlackMurder > andrej-lucevich 4 минуты назад

    Ну, если сам захотел, смысл его держать

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