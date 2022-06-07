Левандовски станет самым высокооплачиваемым игроком «Барсы»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года.

По информации AS, 33-летний поляк будет получать в каталонском клубе 9 миллионов евро в год чистыми. Он станет самым высокооплачиваемым игроком команды в условиях введения потолка зарплат в «Барселоне».

Ранее стало известно, что президент «Барсы» Жоан Лапорта ввел потолок зарплат в клубе. Игроки смогут зарабатывать не более 10 миллионов евро в год.