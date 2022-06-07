Левандовски станет самым высокооплачиваемым игроком «Барсы»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года.
По информации AS, 33-летний поляк будет получать в каталонском клубе 9 миллионов евро в год чистыми. Он станет самым высокооплачиваемым игроком команды в условиях введения потолка зарплат в «Барселоне».
Ранее стало известно, что президент «Барсы» Жоан Лапорта ввел потолок зарплат в клубе. Игроки смогут зарабатывать не более 10 миллионов евро в год.
- В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Источник: AS