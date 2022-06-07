В «Барселоне» ввели потолок зарплат

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ввел потолок зарплат в клубе.
По информации AS, футболисты «Барсы» смогут зарабатывать не более 10 миллионов евро в год. Новое правило затронет как новичков, так и нынешних игроков клуба.
Футболистов с зарплатой свыше 10 миллионов евро в год попросят пойти на ее сокращение. В отдельных случаях игроки потеряют до 50 процентов зарплаты.
Из-за нового правила «Барса» не смогла подписать защитника «Реала» Антонио Рюдигера и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Они хотели получать по 12 и 17 миллионов евро в год соответственно.
- Летом каталонцы намерены сократить зарплатный фонд на 160 миллионов евро – с 560 до 400.
- «Барса» финишировала на 2-м месте в Примере.
- Чтобы купить Роберта Левандовски, им нужно снизить его зарплату и сумму трансфера в три раза.
Источник: Marca