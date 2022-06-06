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В «Барселоне» ввели потолок зарплат

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ввел потолок зарплат в клубе.

По информации AS, футболисты «Барсы» смогут зарабатывать не более 10 миллионов евро в год. Новое правило затронет как новичков, так и нынешних игроков клуба.

Футболистов с зарплатой свыше 10 миллионов евро в год попросят пойти на ее сокращение. В отдельных случаях игроки потеряют до 50 процентов зарплаты.

Из-за нового правила «Барса» не смогла подписать защитника «Реала» Антонио Рюдигера и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Они хотели получать по 12 и 17 миллионов евро в год соответственно.

  • Летом каталонцы намерены сократить зарплатный фонд на 160 миллионов евро – с 560 до 400.
  • «Барса» финишировала на 2-м месте в Примере.
  • Чтобы купить Роберта Левандовски, им нужно снизить его зарплату и сумму трансфера в три раза.

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Источник: Marca

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Комментарии5
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    Рейтинг: +13869

    Fusballer 24 минуты назад

    Правильное решение.

    0
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    Рейтинг: +65236

    portero 29 минут назад

    пора и нам , хоть воровать меньше будут упыри на откатах....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24411

    bset 1 час назад

    Даже Барселона ввела потолок зарплат, а РПЛ никак решиться не может.

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2712

    acor94 > bset 33 минуты назад

    В рпл тоже нужен потолок не более 10 миллионов в год.


    Но рублей...

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +13869

    Fusballer > acor94 26 минут назад

    Да, вполне адекватная сумма. Особенно в нынешних условиях.

    1
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