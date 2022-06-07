В «Барселоне» ввели потолок зарплат

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ввел потолок зарплат в клубе.

По информации AS, футболисты «Барсы» смогут зарабатывать не более 10 миллионов евро в год. Новое правило затронет как новичков, так и нынешних игроков клуба.

Футболистов с зарплатой свыше 10 миллионов евро в год попросят пойти на ее сокращение. В отдельных случаях игроки потеряют до 50 процентов зарплаты.

Из-за нового правила «Барса» не смогла подписать защитника «Реала» Антонио Рюдигера и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Они хотели получать по 12 и 17 миллионов евро в год соответственно.