Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Статьи
    • Сколько очков нужно набрать «Динамо», чтобы стать чемпионом? Мы все подсчитали

    Сколько очков нужно набрать «Динамо», чтобы стать чемпионом? Мы все подсчитали


    4
    Голосов: 4
    Сегодня, 00:55
    Столичный клуб превратился в фаворита золотой гонки.

    Чемпионат России по футболу в этом сезоне дарит нам по-настоящему крутую развязку. Многолетний лидер РПЛ «Зенит» не побеждает четыре тура подряд – 3 поражения и ничья. «Краснодар» тоже лихорадит. Команда синхронизировалась с питерцами и тоже терпит неудачу за неудачей, словно не решаясь обогнать соперника и подняться на 1 место. В этой тяжелой изнурительной чемпионской гонке появился новый фаворит. Еще недавно его нещадно критиковали, и было за что. Но московское «Динамо» сумело преодолеть игровой кризис. Бело-голубые вытянули казавшийся безнадежным матч с «Балтикой» и одержали-таки четвертую победу в РПЛ подряд.

    Сейчас, после 28-го тура, команда Марцела Лички опережает идущий вторым «Зенит» на два очка, а «Краснодар» – на три. До конца чемпионата всем участникам гонки за титул осталось провести по два матча. «Динамо» выиграет «золото», если наберет не меньше 4 очков. Впереди у столичного клуба домашняя встреча с «Крыльями Советов» и выезд в Краснодар. Если москвичи возьмут 4 очка, а «Зенит» – 6, то по итогам тридцати туров чемпионом станет «Динамо». Команда опередит зенитовцев за счет преимущества в личных встречах. Бело-голубые в этом чемпионате дважды обыграли питерцев – и дома, и в гостях.

    «Зениту» осталось сыграть на выезде с «Ахматом» и дома – с «Ростовом». Как тут не вспомнить, что клуб из Грозного выиграл пять матчей РПЛ подряд.

    Питерцам остается надеяться, что «Динамо» уступит хотя бы в одном из двух оставшихся матчей. В таком случае «Зенит» получит отличный шанс защитить свой титул – если, конечно, сумеет взять в своих играх 6 очков.

    «Краснодар» тоже сохраняет шансы на чемпионство. В 29-м туре команде предстоит выезд в Сочи. Если краснодарцы возьмут три очка, а «Динамо» и «Зенит» не выиграют, то «быки» заметно улучшат свои позиции в гонке за титул. При таком развитии событий ключевым в чемпионской борьбе станет матч 30 тура между «Краснодаром» и «Динамо». Победитель (если он, конечно, будет) гарантированно станет чемпионом. Отметим, что пока баланс личных встреч в этом сезоне на стороне краснодарцев – в первом круге они обыграли «Динамо».на выезде со счетом 3:1.

    Напоследок обратимся к котировкам букмекеров. До начала сегодняшних матчей «Зенит» считался явным фаворитом чемпионской гонки. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Наиболее вероятным развитием событий аналитики считают итоговую победу «Динамо». Шансы «Зенита» и «Краснодара» заметно сократились.

    Друзья, поделитесь своими прогнозами на исход чемпионской гонки. Сумеет ли «Динамо» впервые с 1976 года выиграть титул сильнейшей команды страны? Или бело-голубые не справятся с таким давлением, потеряют очки и отдадут чемпионство «Зениту»? А, может, лидерство захватит «Краснодар»? Ждем ваших комментариев! И до встречи на футболе!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Edgar Breshchanov, Pavel Kashaev, Maksim Konstantinov / Global look press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alex1951
    1715466377
    Да нам динамиках напливать ,главнон ,что бы газвонючки закрыли свою пасть....
    Ответить
    aldo conte
    1715474473
    У "Динамо" отличные шансы. Если быть чемпионом, то только сейчас. Взять три очка у "Крыльев", и очко у "Краснодара" вполне реально. Если этого не случится и чемпионом станет "Зенит", покойный В. Уткин окажется прав - у нас чемпионство проигрывают, а не выигрывают. Что свидетельствует о слабости наших "чемпионов".
    Ответить
    Suvorov71
    1715490450
    Не надо спешить делить шкуру не убитого Мидвидя, помойные себя считали шемьпиньонами с самого начала, но фортуна показывает им очко, желаю динамикам наконец то выиграть чемпионат, удачи вам и золотых медалей
    Ответить
    seth343
    1715491233
    Всё в ваших руках (ногах).
    Ответить
    Бар1
    1715491778
    Динамо чемпион -давно забытая конструкция,но время Динамо пришло и упускать этот шанс нельзя.
    Ответить
    АртурZaСМ
    1715494708
    Я поражаюсь тупости Краснодарцев. Сами себе обос.рали сезон. Когда у команды были реальные шансы стать чемпионами зачем-то уволили тренера. Даже если были разногласия дали бы спокойно довести сезон до конца , а потом уже принимали меры. А не тогда когда заветное чемпионство было так близко. Дауны что сказать... Давайте, Динамо, уж вы то не обосритесь. Желаю вам чемпионства. Краснодар своей бесхарактерностью в важнейших играх в своей жизни показал , что он не достоин чемпионства...
    Ответить
    slavа0508
    1715495552
    Побеждать надо . а не очки считать ...там и так всё понятно не большая математика ...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+