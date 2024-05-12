Сколько очков нужно набрать «Динамо», чтобы стать чемпионом? Мы все подсчитали

Столичный клуб превратился в фаворита золотой гонки.

Чемпионат России по футболу в этом сезоне дарит нам по-настоящему крутую развязку. Многолетний лидер РПЛ «Зенит» не побеждает четыре тура подряд – 3 поражения и ничья. «Краснодар» тоже лихорадит. Команда синхронизировалась с питерцами и тоже терпит неудачу за неудачей, словно не решаясь обогнать соперника и подняться на 1 место. В этой тяжелой изнурительной чемпионской гонке появился новый фаворит. Еще недавно его нещадно критиковали, и было за что. Но московское «Динамо» сумело преодолеть игровой кризис. Бело-голубые вытянули казавшийся безнадежным матч с «Балтикой» и одержали-таки четвертую победу в РПЛ подряд.

Сейчас, после 28-го тура, команда Марцела Лички опережает идущий вторым «Зенит» на два очка, а «Краснодар» – на три. До конца чемпионата всем участникам гонки за титул осталось провести по два матча. «Динамо» выиграет «золото», если наберет не меньше 4 очков. Впереди у столичного клуба домашняя встреча с «Крыльями Советов» и выезд в Краснодар. Если москвичи возьмут 4 очка, а «Зенит» – 6, то по итогам тридцати туров чемпионом станет «Динамо». Команда опередит зенитовцев за счет преимущества в личных встречах. Бело-голубые в этом чемпионате дважды обыграли питерцев – и дома, и в гостях.

«Зениту» осталось сыграть на выезде с «Ахматом» и дома – с «Ростовом». Как тут не вспомнить, что клуб из Грозного выиграл пять матчей РПЛ подряд.

Питерцам остается надеяться, что «Динамо» уступит хотя бы в одном из двух оставшихся матчей. В таком случае «Зенит» получит отличный шанс защитить свой титул – если, конечно, сумеет взять в своих играх 6 очков.

«Краснодар» тоже сохраняет шансы на чемпионство. В 29-м туре команде предстоит выезд в Сочи. Если краснодарцы возьмут три очка, а «Динамо» и «Зенит» не выиграют, то «быки» заметно улучшат свои позиции в гонке за титул. При таком развитии событий ключевым в чемпионской борьбе станет матч 30 тура между «Краснодаром» и «Динамо». Победитель (если он, конечно, будет) гарантированно станет чемпионом. Отметим, что пока баланс личных встреч в этом сезоне на стороне краснодарцев – в первом круге они обыграли «Динамо».на выезде со счетом 3:1.

Напоследок обратимся к котировкам букмекеров. До начала сегодняшних матчей «Зенит» считался явным фаворитом чемпионской гонки. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Наиболее вероятным развитием событий аналитики считают итоговую победу «Динамо». Шансы «Зенита» и «Краснодара» заметно сократились.

Друзья, поделитесь своими прогнозами на исход чемпионской гонки. Сумеет ли «Динамо» впервые с 1976 года выиграть титул сильнейшей команды страны? Или бело-голубые не справятся с таким давлением, потеряют очки и отдадут чемпионство «Зениту»? А, может, лидерство захватит «Краснодар»? Ждем ваших комментариев! И до встречи на футболе!