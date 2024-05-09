Мостовой объяснил, почему не поехал на стажировку в «Сельту»

Александр Мостовой отреагировал на тренерскую стажировку Александра Кержакова в «Севилье».
«Если есть возможность получить стажировку в Европе, то ей надо пользоваться. Кержаков в последнее время работал за границей, а вернулся в «Севилью», потому что сам был игроком команды. Я только за его стажировку в Испании. Если есть возможность, то почему нет?
Поверьте мне, за все эти годы, как я закончил карьеру, мне много раз предлагали поехать стажироваться. Тем более в «Сельте».
Но ситуация в мире такова, что в Испании я не был лет восемь, поэтому не всегда можешь поехать туда, куда хочешь», – сказал Мостовой.
- В августе 2023-го Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию по программе «А-УЕФА+В-УЕФА» в академии РФС.
- Его приглашали на стажировку в «Пари НН».
- Россиянин выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.