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    • Мостовой объяснил, почему не поехал на стажировку в «Сельту»

    Мостовой объяснил, почему не поехал на стажировку в «Сельту»

    Александр Мостовой отреагировал на тренерскую стажировку Александра Кержакова в «Севилье».

    «Если есть возможность получить стажировку в Европе, то ей надо пользоваться. Кержаков в последнее время работал за границей, а вернулся в «Севилью», потому что сам был игроком команды. Я только за его стажировку в Испании. Если есть возможность, то почему нет?

    Поверьте мне, за все эти годы, как я закончил карьеру, мне много раз предлагали поехать стажироваться. Тем более в «Сельте».

    Но ситуация в мире такова, что в Испании я не был лет восемь, поэтому не всегда можешь поехать туда, куда хочешь», – сказал Мостовой.

    • В августе 2023-го Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию по программе «А-УЕФА+В-УЕФА» в академии РФС.
    • Его приглашали на стажировку в «Пари НН».
    • Россиянин выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.

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    Источник: Sport24

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    09.05.2024 18:06
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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1715268642
    Если ЧЕСТНО, то я бы его даже в Зенит пригласил. Не думаю, что он будет хуже Семака. А ему, даже шанса не дают. 1 сезон можно выделить.
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    Цугундeр
    1715269973
    Царский пи.дёж.) "Последний раз был в Испании пять лет назад, а в Европе еще до ковида, в 2019-м. Ездили на турнир ветеранов в Ригу и итальянский Римини. С тех пор ни разу не выезжал за пределы России», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Шапиро." 16 апреля 2024
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715280350
    Мостовой понимает, что когда ему дадут порулить клубом, после отставки уже не покритикуешь кого то на ток шоу, этот заработок уйдет)))
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