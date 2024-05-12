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    • Обращение Мостового к фанатам «Зенита»: «Приложим все усилия для золотого дубля»

    Обращение Мостового к фанатам «Зенита»: «Приложим все усилия для золотого дубля»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой опубликовал обращение к фанатам после поражения от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

    • У «Зенита» 1 победа в последних 7 матчах.
    • Команда потеряла 1-е место в РПЛ.

    «Хочу обратиться к нашим болельщикам.

    Мы оказались в таком непростом периоде и нам всем вместе нужно выбраться победителями

    Спасибо вам за вашу поддержку, мы приложим все усилия для золотого дубля в этом сезоне.

    От лица всей команды я обещаю, что мы будем биться до конца за вас и за город», – написал Мостовой.

    • В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» играет с ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Мостового

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    Комментарии (44)
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    Красногвардейчик
    1715497506
    А город Рио-де-Жанейро?)))
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    Красногвардейчик
    1715497640
    Динамики!!!! братки!!!! мы всё для вас сделали, не упустите и надерите зад лицам без определённого места жительства!!!! Станьте чемпионами, сделайте праздник в России
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    Desma
    1715498311
    Раньше надо было прикладывать усилия. Не удивлюсь, если ещё и в Грозном жопу надерут. Чемпионства в этом сезоне не видать как собственных ушей. Надо хотя бы кубок взять ради престижа.....
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    baggio80
    1715498563
    Будь честен с людьми вы будете биться за деньги а на фанатов вам срать с высокой колокольни
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    The only one
    1715499622
    Тааак, Моста в запас , чтобы не портил поставленную в последних матчах игру.
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    biber.ru
    1715499836
    От дубля до ***** не далеко.
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    ivany4
    1715500129
    Логика миллионеров - "МЫ ОКАЗАЛИСЬ в таком непростом периоде и нам ВСЕМ ВМЕСТЕ нужно выбраться победителями.")) Так и хочется продолжить - дядя Миллер, открывай мошну, спасай честь Семака и его "правильный" контракт.))
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    Spartak_forv@
    1715500335
    Штирлиц засунул руку в карман и подумал-это конец))
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    mutabor0992
    1715501617
    "Непростой период"-это менопауза?)
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    Cleaner
    1715503526
    Мостовой, а чего раньше то усилий не ПРИЛАГАЛИ? Теперь поздно пить боржоми!!!...)))
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