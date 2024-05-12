Обращение Мостового к фанатам «Зенита»: «Приложим все усилия для золотого дубля»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой опубликовал обращение к фанатам после поражения от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

У «Зенита» 1 победа в последних 7 матчах.

Команда потеряла 1-е место в РПЛ.

«Хочу обратиться к нашим болельщикам.

Мы оказались в таком непростом периоде и нам всем вместе нужно выбраться победителями

Спасибо вам за вашу поддержку, мы приложим все усилия для золотого дубля в этом сезоне.

От лица всей команды я обещаю, что мы будем биться до конца за вас и за город», – написал Мостовой.