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Вице-президент «Барселоны»: «Сможем подписать Левандовски, если снизим его зарплату и сумму трансфера в три раза»

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал, при каких условиях форвард «Баварии» Роберт Левандовски сможет перейти в каталонский клуб.

«Сейчас из-за правил Ла Лиги мы не можем подписать его. Но если нам удастся снизить зарплату и сумму трансфера Роберта в три раза, это будет возможно», – заявил Ромеу.

  • В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Он открыто говорит о желании сменить команду этим летом.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость поляка – 50 миллионов евро.

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Источник: El Espanol

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