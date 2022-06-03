Вице-президент «Барселоны»: «Сможем подписать Левандовски, если снизим его зарплату и сумму трансфера в три раза»

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал, при каких условиях форвард «Баварии» Роберт Левандовски сможет перейти в каталонский клуб.
«Сейчас из-за правил Ла Лиги мы не можем подписать его. Но если нам удастся снизить зарплату и сумму трансфера Роберта в три раза, это будет возможно», – заявил Ромеу.
- В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Он открыто говорит о желании сменить команду этим летом.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость поляка – 50 миллионов евро.
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Источник: El Espanol