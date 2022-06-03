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  • Вице-президент «Барселоны»: «Сможем подписать Левандовски, если снизим его зарплату и сумму трансфера в три раза»

Вице-президент «Барселоны»: «Сможем подписать Левандовски, если снизим его зарплату и сумму трансфера в три раза»

3 июня 2022, 17:32
4

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал, при каких условиях форвард «Баварии» Роберт Левандовски сможет перейти в каталонский клуб.

«Сейчас из-за правил Ла Лиги мы не можем подписать его. Но если нам удастся снизить зарплату и сумму трансфера Роберта в три раза, это будет возможно», – заявил Ромеу.

  • В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Он открыто говорит о желании сменить команду этим летом.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость поляка – 50 миллионов евро.

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Источник: El Espanol
Испания. Примера Германия. Бундеслига Бавария Барселона Левандовски Роберт
Комментарии (4)
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житель СПб
1654272580
Если? Нереально.
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portero
1654272595
не слишком ли большие надежды? или очередная махинация, кинуть хороший рекламный контракт вместо зарплаты????
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DeStar
1654281815
так и мбаппе можете оформить.. щас, если он снизит зп в 20 раз и перейдет за бесплатно. Блин, чего ж так жестко у барсы дела с баблом( печально удивлен.. как так получилось
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zigbert
1654324912
Бавария не продаст его так дешево.
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