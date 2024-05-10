Симонс летом не вернется в «ПСЖ»: инсайд от Фабрицио Романо

Атакующий полузащитник Хави Симонс следующий сезон проведет не в «ПСЖ».
Парижане не собираются продавать игрока. Его, скорее всего, отдадут в новую аренду.
Сохранить 21-летнего голландца хочет «РБ Лейпциг», арендовавший его в июле прошлого года.
Также заполучить хавбека намерены «Барселона» и клубы АПЛ. Команду для продолжения карьеры выберет сам футболист до старта Евро-2024.
- Рыночная стоимость Симонса – 80 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел за «Лейпциг» 42 матча, забил 9 голов и сделал 15 ассистов.