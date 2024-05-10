Симонс летом не вернется в «ПСЖ»: инсайд от Фабрицио Романо

Атакующий полузащитник Хави Симонс следующий сезон проведет не в «ПСЖ».

Парижане не собираются продавать игрока. Его, скорее всего, отдадут в новую аренду.

Сохранить 21-летнего голландца хочет «РБ Лейпциг», арендовавший его в июле прошлого года.

Также заполучить хавбека намерены «Барселона» и клубы АПЛ. Команду для продолжения карьеры выберет сам футболист до старта Евро-2024.