Экс-президент РФС: «Кержаков нигде и никак себя не проявил»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на тренерскую стажировку Александра Кержакова в «Севилье».

«Никаких ожиданий от Кержакова-тренера у меня нет. Он уже поработал в России и на Кипре – нигде и никак себя не проявил. Дай бог, научится чему-то в «Севилье», а потом приедет в Россию и принесет пользу нашему футболу.

Что касается других российских специалистов, то на стажировку в Европу надо ехать только в том случае, если ты попробовал себя в качестве тренера, проявил себя здесь, в России, и хочешь выйти на более качественный и высокий уровень.

Если же ты без опыта работы, нет никаких задатков, то какой смысл ехать за границу? В Европу надо ехать только тем, у кого есть тренерские задатки и желание работать», – сказал Колосков.