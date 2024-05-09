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    Экс-президент РФС: «Кержаков нигде и никак себя не проявил»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на тренерскую стажировку Александра Кержакова в «Севилье».

    «Никаких ожиданий от Кержакова-тренера у меня нет. Он уже поработал в России и на Кипре – нигде и никак себя не проявил. Дай бог, научится чему-то в «Севилье», а потом приедет в Россию и принесет пользу нашему футболу.

    Что касается других российских специалистов, то на стажировку в Европу надо ехать только в том случае, если ты попробовал себя в качестве тренера, проявил себя здесь, в России, и хочешь выйти на более качественный и высокий уровень.

    Если же ты без опыта работы, нет никаких задатков, то какой смысл ехать за границу? В Европу надо ехать только тем, у кого есть тренерские задатки и желание работать», – сказал Колосков.

    • Кержакова в ноябре уволили из «Спартака» (Суботица).
    • Он тренировал команду менее полугода.
    • Осенью 2022-го бывший нападающий уехал из России. Позднее он признался, что испытывает страх от происходящего в стране.
    • За «Севилью» Александр выступал с 2007 по 2008-й год.

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    Источник: Sport24

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    09.05.2024 19:10
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