Главные новости дня. Месси сделал пента-трик, Украина не вышла на ЧМ-2022, Крыховяк вернется в «Краснодар»

Сборная России проведет два матча в сентябре. Одним из соперников будет участник ЧМ-2022 Иран

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В Госдуму внесут законопроект об отмене Fan ID

Роналдо проедет 450 километров на велосипеде – это обещание за выход «Вальядолида» в Примеру

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Широкова могут пожизненно отстранить от футбола. Он оскорбил судей после матча своего сына

Месси забил пять голов Эстонии и вышел на 4-е место среди бомбардиров сборных

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