«Запомните нас такими». «Анжи» опубликовал фото из раздевалки после последнего матча. Клуб прекращает существование

«Анжи» провел свою последнюю игру.

Махачкалинцы обыграли со счетом 4:0 «Ротор-2» в матче ФНЛ-2. Команда заняла седьмое место в своей группе.

Ранее сообщалось, что «Анжи» потеряет профессиональный статус по итогам сезона и прекратит существование.

«Запомните нас такими», – написала пресс-служба клуба, опубликовав фото из раздевалки.