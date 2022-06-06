Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Запомните нас такими». «Анжи» опубликовал фото из раздевалки после последнего матча. Клуб прекращает существование

«Запомните нас такими». «Анжи» опубликовал фото из раздевалки после последнего матча. Клуб прекращает существование

6 июня 2022, 01:54
6

«Анжи» провел свою последнюю игру.

Махачкалинцы обыграли со счетом 4:0 «Ротор-2» в матче ФНЛ-2. Команда заняла седьмое место в своей группе.

Ранее сообщалось, что «Анжи» потеряет профессиональный статус по итогам сезона и прекратит существование.

«Запомните нас такими», – написала пресс-служба клуба, опубликовав фото из раздевалки.

  • «Анжи» занял 3-е место в РПЛ в 2013 году.
  • Команда выигрывала у «Ливерпуля» в Лиге Европы.
  • За клуб играли Самуэль Это'О, Роберто Карлос и другие звездные игроки.

Еще по теме:
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Месси мог оказаться в «Анжи» 12
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России 4
Источник: телеграм-канал «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Loko_Roma
1654478269
Шде то всплакнул Роберто Карлос
Ответить
Bozigit
1654489733
Жаль
Ответить
САДЫЧОК
1654494340
Кто то , станет богаче.
Ответить
zigbert
1654519499
От былой славы останутся одни воспоминания.
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
1
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
3
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
3
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
4
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
19
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
9
Все новости
Все новости
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
4
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
19
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
8
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
5
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
20
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
3
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
14
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
10
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
10
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
7
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+