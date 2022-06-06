«Запомните нас такими». «Анжи» опубликовал фото из раздевалки после последнего матча. Клуб прекращает существование

«Анжи» провел свою последнюю игру.
Махачкалинцы обыграли со счетом 4:0 «Ротор-2» в матче ФНЛ-2. Команда заняла седьмое место в своей группе.
Ранее сообщалось, что «Анжи» потеряет профессиональный статус по итогам сезона и прекратит существование.
«Запомните нас такими», – написала пресс-служба клуба, опубликовав фото из раздевалки.
- «Анжи» занял 3-е место в РПЛ в 2013 году.
- Команда выигрывала у «Ливерпуля» в Лиге Европы.
- За клуб играли Самуэль Это'О, Роберто Карлос и другие звездные игроки.
Источник: телеграм-канал «Анжи»