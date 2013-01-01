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«Запомните нас такими». «Анжи» опубликовал фото из раздевалки после последнего матча. Клуб прекращает существование

«Анжи» провел свою последнюю игру.

Махачкалинцы обыграли со счетом 4:0 «Ротор-2» в матче ФНЛ-2. Команда заняла седьмое место в своей группе.

Ранее сообщалось, что «Анжи» потеряет профессиональный статус по итогам сезона и прекратит существование.

«Запомните нас такими», – написала пресс-служба клуба, опубликовав фото из раздевалки.

  • «Анжи» занял 3-е место в РПЛ в 2013 году.
  • Команда выигрывала у «Ливерпуля» в Лиге Европы.
  • За клуб играли Самуэль Это'О, Роберто Карлос и другие звездные игроки.

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Источник: телеграм-канал «Анжи»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1324

    Loko_Roma 26 минут назад

    Шде то всплакнул Роберто Карлос

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